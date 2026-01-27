Yatırımcıların pasif gelir kalemleri arasında kritik öneme sahip olan temettü ödemeleri, Ocak ayının son günlerinde hız kesmeden sürüyor. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan takvime göre, yarın bir şirket daha kâr payı dağıtımı için hak kullanım tarihini başlatıyor.

OSMANLI YATIRIM’DAN (OSMEN) TEMETTÜ HAMLESİ

Yarın yatırımcılarına ödeme yapacak olan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN), temettü avansı dağıtımıyla dikkat çekiyor. 28 Ocak Çarşamba sabahı itibarıyla hak kullanım tarihi başlayacak olan ödemede rakamlar şu şekilde belirlendi:

Hisse Başına Brüt Ödeme: 0,025 TL

Hisse Başına Net Ödeme: 0,02125 TL

Hak Kullanım Tarihi: 28 Ocak 2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.