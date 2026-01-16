Romanya ile yürütülen zırhlı araç projesinde yaşanan gecikmeler, Otokar (OTKAR) için yüksek tutarlı bir tazminat sürecini gündeme getirdi. Şirket, Romanya Savunma Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu Romtehnica tarafından iletilen ve toplamda yaklaşık 1,95 milyar TL'ye ulaşan cezai taleplerin, hukuki haklar saklı tutulmak kaydıyla ödeneceğini bildirdi.

Otokar'a Romanya'dan 1.95 milyar TL'lik tazminat şoku

1,9 MİLYAR TL'LİK TAZMİNAT

Açıklamada, Romtehnica'nın bu gerekçeyle 191,84 milyon Rumen leyi tutarında tazminat talebinde bulunduğu belirtildi. Söz konusu tutarın güncel kurla yaklaşık 1,88 milyar TL'ye karşılık geldiği ifade edildi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

OTOKAR HUKUKİ SÜRECİN BAŞLATILDIĞINI DUYURDU

Otokar, tazminat talebinin iptali amacıyla hukuki sürecin başlatıldığını ve taraflar arasındaki müzakerelerin sürdüğünü bildirdi. Şirket ayrıca, yasal haklar saklı kalmak kaydıyla, ilgili tutarın vadesinde ödeneceğini KAP açıklamasında duyurdu.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

OTOKAR (OTKAR) HİSSELERİ SARSILDI

OTKAR, tazminat haberinin ardından sarsıldı. OTOKAR payları, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. 13.09 yazım saati itibarıyla %-10,00 oranında değer kaybeden hissenin güncel fiyatı 477,00 TL olarak işlem görüyor.