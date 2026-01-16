Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre süreç Otokar'ın kazandığı ve toplam 1059 adet 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç üretimini kapsayan ihaleye dayanıyor. Anlaşmazlık iki ana başlıkta toplandı:

• Yerel Üretim Hazırlıkları: Romtehnica, araçların Romanya'da üretilecek kısmı için belirlenen takvimdeki ara hedeflerin (tesis kurulumu/hazırlığı) zamanında yerine getirilmediğini iddia etti.

• Araç Teslimatı: Türkiye'de üretilip teslim edilen ilk parti 194 aracın geç teslim edildiği belirtildi.

FATURANIN DETAYLARI

Otokar'a iletilen tazminat talepleri ve Türk Lirası karşılıkları şu şekilde:

• Yerel Üretim Gecikmesi İçin: 191.847.899 ron (~1.88 milyar TL) - Bu tutarın bugün (vadesinde) ödenmesi planlanıyor.

• Teslimat Gecikmesi İçin: 7.295.974 ron (~72 milyon TL) - Bu tutarın ocak ayı içinde ödenmesi öngörülüyor.

ŞİRKET NE YAPACAK?

Otokar yönetimi, Romtehnica ile müzakerelerin sürdüğünü ve talebe ilişkin iptal davası açıldığını belirtti. Ancak şirket, daha büyük hukuki ve ticari riskleri bertaraf etmek adına ödemeyi "yasal hakları saklı kalmak kaydıyla" yapacağını açıkladı.

Ödenen bu tutarların, şirketin 2025 yılına ait sözleşme hak edişlerinden mahsup edilerek giderleştirilmesi planlanıyor.

PROJENİN GELECEĞİ RİSK ALTINDA MI?

Açıklamadaki en dikkat çekici detaylardan biri de "geleceğe yönelik risk" vurgusu oldu. Otokar, mevcut uyuşmazlıkların projenin devamını olumsuz etkileme ve ilave tazminat taleplerine yol açma ihtimali bulunduğunu yatırımcılarıyla paylaştı.

Şirket, "Gizlilik sağlanamayacağı için erteleme kararını kaldırdık" diyerek, müzakere sürecinin zarar görmemesi adına bu durumu daha önce (Aralık 2025'te) açıklamadığını ancak gelinen noktada duyurunun zorunlu hale geldiğini ifade etti.