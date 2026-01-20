CHP Lideri Özgür Özel, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Konuşmasının odağında 6 Şubat depremlerinin yaklaşan yıl dönümü, kurye eylemleri ve emekli maaşları vardı.

Deprem bölgesindeki sorunların çözüldüğü algısına sert tepki gösteren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık bir çağrıda bulundu. 6 Şubat’ta tüm kurmaylarıyla bölgede olacaklarını belirten CHP Lideri, Erdoğan’a şu sözlerle meydan okudu:

"Sayın Erdoğan eğer yüreği yetiyorsa 6 Şubat günü Hatay'ı birlikte dolaşalım. Osmaniye'deki törenini yap, ardından gel; Hatay'ın sokaklarını gezelim. Ben sana Hatay'a ne yaptığımızı ya da yapmadığımızı anlatayım, sen de milletin gözünün içine bak, inkar et bakalım. Var mısın? Var mı cesaretin?"

Özel, iktidarın deprem bölgesinde "her şey yolunda" algısı yaratmak istediğini belirterek, "Muhalefete karşı sahtekarlık yapamazsınız. Depremin 33. gününde çadır sırası bekleyen var mıydı, yok muydu?" sorusunu yöneltti.

KARTALKAYA FACİASI: "ONUR DAVAMIZDIR"

Konuşmasında, geçen yıl yaşanan ve 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya yangın faciasına da değinen Özel, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Özel, "Yarın içimize düşen acının 1. yılı dolacak. Bu bir kaza değil, denetimsizlik ve ihmalin ağır sonucudur. Kartalkaya davası CHP’nin onur davasıdır" ifadelerini kullandı.

3 gün kargo beklemeyin! Kuryeler iş bırakma eylemi başlatıyor

YEMEKSEPETİ KURYELERİNE "BOYKOT" DESTEĞİ

Özgür Özel, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yapan Yemeksepeti kuryelerine de tam destek verdi.

"Esnaf kurye" modeliyle büyük bir emek sömürüsü yapıldığını savunan Özel, firmaya sert çıktı.

Kuryelerin şeffaf ücret, hava koşullarında ücretli izin ve İSG önlemleri gibi 5 temel talebi olduğunu hatırlattı.

Firmaya seslenen Özel, "Talepleri yerine getirmezsen, senin en kuvvetli müşterin bizleriz. Kafamızı bozma, senin karşında kuryelerin arkasında dururuz" diyerek boykot sinyali verdi.

BAHÇELİ'YE "EMEKLİ" ÇAĞRISI

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin emekli maaşları için "sefalet ücreti" demesini de gündeme taşıyan Özel, Bahçeli'yi sözünün arkasında durmaya davet etti:

"Sayın Devlet Bey, bir büyüklük yapın önergeyi siz verin. Biz kayıtsız şartsız destekleyeceğiz. Hem sefalet ücreti deyip hem de bu kara düzenin devamına destek vermeyin."