Eylemin merkezinde, şirket yönetimleri ile saha çalışanları arasındaki derin gelir uçurumu algısı yatıyor.

Kurye şirketleri, çalışanların aylık ortalama brüt gelirlerinin 120 bin TL seviyelerine ulaştığını öne sürüyor.

Kuryeler ise bu rakamların gerçeği yansıtmadığını, tam tersine paket başı ortalama 70 TL kazandıklarını belirtiyor.

Motokuryeler 2026’da Ne Kadar Kazanacak? Ücretlere %47’ye Yakın Zam Yapıldı

"GÜNDE 6 PAKET SADECE YAKITA GİDİYOR"

Artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında ezildilerini belirten kuryeler, kazançlarının büyük bir kısmının giderlere eridiğini vurguluyor. Sahadan gelen bilgilere göre durumun ciddiyeti şöyle özetleniyor:

"Bir kuryenin sadece o günkü yakıt masrafını çıkarabilmesi için en az 6 paket teslim etmesi gerekiyor. Buna araç bakımı, sigorta ve amortisman giderleri dahil edildiğinde elimize kalan tutar geçimimizi sağlamaya yetmiyor."

Kuryeler, ağır çalışma koşulları altında verdikleri emeğin karşılığı olarak maaşlarına "kalıcı ve tatmin edici" bir zam yapılmasını talep ediyor.

VATANDAŞA UYARI: TESLİMATLARDA AKSAMA YAŞANABİLİR

18 Ocak (Yarın) itibarıyla başlayacak ve üç gün sürecek olan eylemin, özellikle büyükşehirlerde hayatı etkilemesi bekleniyor.

Tüketicilerin şu konularda hazırlıklı olması gerekiyor:

• Kargo Teslimatları: E-ticaret gönderilerinde gecikmeler yaşanabilir.

• Yemek Siparişleri: Online yemek platformları üzerinden verilen siparişlerde teslimat süreleri uzayabilir veya hizmet verilemeyebilir.

• Acil Gönderiler: Kurye bulmakta zorluk yaşanması kuvvetle muhtemel.

Sektör temsilcileri, talepler karşılanmadığı takdirde eylemin lojistik zincirinde ciddi kırılmalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.