Türkiye’de sigara fiyatlarına gelen düzenli artışlar yerini "şok" bir gelişmeye bırakıyor. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre, 2026 yılının ilk yarısında tütün ürünlerine uygulanacak yeni vergi düzenlemesiyle fiyatlar hayal bile edilemeyecek seviyelere çekilebilir. Amaç sadece gelir artırmak değil, tüketimi tamamen bitirmek.

SİGARA FİYATLARI NEDEN 5 KATINA ÇIKIYOR?

Bu devasa artışın arkasında sadece enflasyon değil, radikal bir "sağlık vergisi" stratejisi yatıyor. Kulislerde konuşulan 5 katı zam senaryosunun gerekçeleri şunlar:

ÖTV Artışı: Tütün ürünlerindeki asgari maktu vergi oranlarının 2026 yılı hedefleri doğrultusunda "caydırıcı" seviyeye çekilmesi planlanıyor.

Sağlık Politikası: Avrupa Birliği normlarına uyum çerçevesinde sigara fiyatlarının erişilebilirliğinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Maliyet Artışı: İthal tütün ve üretim maliyetlerindeki artışın, yeni vergi yüküyle birleşmesi.

İŞTE "KORKUTAN" TAHMİNİ FİYAT TABLOSU

Eğer 5 katı zam senaryosu gerçekleşirse, şu an cebinizden çıkan rakamlar tam bir servete dönüşecek. İşte o dudak uçuklatan tahminler:

STOKÇULUK MU BAŞLIYOR?

Haberin yayılmasıyla birlikte sigara satış noktalarında şimdiden hareketlilik başladı. Sosyal medyada "Bu fiyata sigara içmek lüks değil, çılgınlık" yorumları yapılırken; birçok vatandaş zammın uygulanacağı tarih öncesinde "stok yapma" yollarını aramaya başladı. Ancak uzmanlar, vergi düzenlemesinin bir gecede yürürlüğe girebileceği konusunda uyarıyor.

"PAKET BIRAKMA" DALGALANMASI KAPIDA

Ekonomi ve sağlık çevreleri ortak görüşte: "Sigara fiyatlarının 500 TL bandına çıkması, Türkiye'de sigara içme oranlarını tarihin en düşük seviyesine indirebilir." Vatandaşın bütçesinde açılacak devasa delik, pek çok tiryakiyi zorunlu olarak sigara bırakma polikliniklerine yönlendirebilir.

ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Kulislerde konuşulan tarih, 2026'nın ikinci çeyreğinin başlangıcı olan Nisan ayı. Ancak hükümetin bütçe disiplini ve enflasyon hedefleri doğrultusunda bu tarihi erkene çekebileceği de iddialar arasında.