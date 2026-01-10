Borsa İstanbul, 2026’nın ilk haftalarında yakaladığı güçlü ivmeyi koruyarak haftayı yukarı yönlü görünümle kapattı. BIST 100 endeksinin yükselen kanal yapısı içinde hareketine devam etmesi, teknik açıdan ana trendin henüz bozulmadığını gösteriyor. Endeksin son işlemlerde 12.200 puan bölgesi üzerinde tutunması, alıcıların piyasadan tamamen çekilmediğine işaret ediyor.

Kritik eşik: 11.600 – 11.700 bandı

Kısa vadeli görünümde aralık ayı sonunda aşılan 11.600 – 11.700 bandı, artık önemli bir destek bölgesi olarak izleniyor. Endeksin bu alan üzerinde kalıcılık sağlaması hâlinde pazartesi günü de yukarı yönlü denemelerin sürmesi bekleniyor. Buna karşılık, olası geri çekilmelerde ilk etapta 11.950 – 11.800 aralığı izlenecek, bu bölgenin altındaki kapanışlar ise teknik görünüm açısından daha temkinli bir tabloyu gündeme getirecek.

Yeni haftada hangi seviyeler izlenecek?

Yukarı yönde 12.300 – 12.500 bandı kısa vadeli ilk direnç bölgesi konumunda bulunuyor. Bu alanın hacimli şekilde aşılması durumunda endekste 12.900 ve üzeri seviyeler yeniden gündeme gelebilir. Özellikle bankacılık hisseleri öncülüğünde oluşabilecek güçlü bir açılış, haftanın ilk gününde yükseliş eğilimini destekleyebilecek ana unsur olarak öne çıkıyor. Ancak son haftalardaki hızlı yükselişin ardından, pazartesi günü dalgalı ve seçici bir seyrin görülmesi de olası senaryolar arasında yer alıyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.