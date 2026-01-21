Hayalindeki eve kavuşmak isteyen ancak birikimi olmayan binlerce kişi, "yüzde 100 konut kredisi" arayışına giriyor. Ancak mevcut yasal düzenlemeler, bir kuruş peşinat ödemeden ev sahibi olmayı standart koşullarda imkansız hale getiriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından belirlenen oranlar, konutun değerine göre belirli bir peşinatı zorunlu kılıyor.

2026 Yılı Kredi Limitleri: Ne Kadar Peşinat Gerekiyor?

2026 yılı itibarıyla, ilk kez ev alacak vatandaşlar için kredi kullanım oranları evin "enerji sınıfına" ve "piyasa değerine" göre değişiklik gösteriyor. İşte cebinizde olması gereken minimum peşinat tablosu:

Önemli Not: Eğer bu sizin ikinci eviniz olacaksa, BDDK kuralları gereği evin değerinin sadece %22,5'ine kadar kredi kullanabilirsiniz. Yani yatırımcı için %77,5 nakit gücü şart! Evin Tamamına Kredi Çekmenin Tek Yolu: Ek Teminat Doğrudan tek bir konut üzerinden %100 kredi çekmek yasal olarak mümkün değil. Ancak bankalar, "peşinatsız ev almak" isteyenlere tek bir kapı aralıyor: Ek Teminat Yöntemi. Eğer satın alacağınız evin yanı sıra, hali hazırda sahip olduğunuz başka bir gayrimenkulü (ev, dükkan, arsa) bankaya teminat olarak gösterirseniz; banka iki taşınmazın toplam değerini baz alarak yeni alacağınız evin tamamını kredilendirebilir.

Merkez Bankası indirim yaparsa konut kredisi faizleri kaça kadar düşer?

Dikkat: Ekspertiz Değeri ile Satış Fiyatı Aynı Değil! Pek çok vatandaşın düştüğü en büyük hata, krediyi "satış fiyatı" üzerinden hesaplamaktır. Bankalar, sizin anlaştığınız fiyata değil, kendi gönderdikleri eksperin biçtiği değere bakar.

Örneğin: Siz ev için 4 milyon TL’ye anlaştınız ancak eksper eve 3,5 milyon TL değer biçti.

Banka 3,5 milyon TL’nin %90’ını (3.150.000 TL) kredi olarak verir.

Bu durumda aradaki 850 bin TL’lik farkı peşin olarak ödemeniz gerekir.

Görünmez Maliyetleri Unutmayın! Sadece peşinatı denkleştirmek yetmiyor. Ev alırken cebinizde şu masraflar için de nakit bulunmalı:

Tapu Harcı: Satış bedelinin %4’ü (Genellikle alıcı ve satıcı %2-%2 paylaşır).

Ekspertiz Ücreti: Bankaya ödenen değerleme bedeli.

Dosya Masrafı ve Sigortalar: Kredi tahsis ücreti, DASK ve hayat sigortası.