Ekonomi çevrelerinde Merkez Bankası’nın bu hafta politika faizini 100 ile 200 baz puan arasında bir indirimle %36 bandına çekmesi bekleniyor. Şu an piyasada en düşük konut kredisi faiz oranı %2,49 seviyesinde bulunuyor. Politika faizindeki düşüşün banka maliyetlerini gevşetmesiyle birlikte kredi oranlarında şu değişimler öngörülüyor:

İyimser Senaryo: Merkez Bankası’ndan gelecek güçlü bir indirimle konut kredisi faizleri %2,20 - %2,30 seviyelerine çekilebilir.

Temkinli Senaryo: İndirimin sınırlı kalması durumunda faizlerin %2,40 civarında dengelenmesi bekleniyor.

1 milyon TL kredi için yeni ödeme planı

Olası bir faiz indiriminin cüzdanınıza yansımasını aşağıdaki tabloda özetledik:

Önemli Not: Yapılacak bu indirimle birlikte 120 ay vadeli 1 milyon TL'lik bir kredide, vatandaşın toplam geri ödeme yükü yaklaşık 254 bin TL azalmış olacak.

Sektör temsilcileri ne diyor?

Gayrimenkul uzmanları, faizlerin düşmesinin alım iştahını artıracağını belirtirken önemli bir uyarıda bulunuyor: "Faizlerin düşmesiyle birlikte konut talebi artacağı için ev fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik yaşanabilir. Faiz avantajından yararlanmak isteyenlerin, fiyat artışlarını da göz önünde bulundurması gerekiyor."