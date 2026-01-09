Dün 62,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,67 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 62,23 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,16 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, jeopolitik risklere yönelik endişelere rağmen küresel arzda ciddi bir kesinti yaşanacağına dair beklentilerin zayıflaması etkili oldu.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasının engellenmesini öngören bir tasarının önünü açarken, tasarının nihai oylama için gelecek hafta Senato Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor.

EN AZ 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI

Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda, BEYAZ Saray'da petrol şirketlerinin yöneticileriyle görüşeceğini belirterek, "(Venezuela'da) Tüm petrol altyapısını yeniden inşa edecekler. En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve sahip oldukları petrol inanılmaz, inanılmaz kalitede ve miktarda petrol." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, ABD'nin müdahalesinin Venezuela'nın petrol üretim kapasitesinde uzun vadede artış potansiyeli taşıdığını belirtirken, ülkedeki siyasi istikrarsızlıkla yıllardır yatırım görmemiş ve yaşlanan petrol altyapısının böyle bir toparlanmayı geciktirebileceğine dikkati çekti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 800 bin varil düşüşle 419 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 413 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 7 milyon 700 bin varil artışla 242 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Veriler, arz tarafında sınırlı bir daralmaya işaret etse de, yüksek stok seviyeleri ve zayıflayan talep görünümünün küresel arzda ciddi bir kesinti yaşanacağına yönelik beklentileri sınırladığına işaret etti.

Küresel petrol piyasalarında, ABD'de iş gücüne ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi fiyatlamalar açısından yatırımcıların odağında yer alıyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,61 dolar direnç, 61,33 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

(AA)