İşte enerji maliyetlerindeki artıştan en çok etkilenmesi beklenen, yatırımcıların radarındaki 6 stratejik hisse senedi ve sektör analizi:

SEYAHAT DEVLERİ TÜRBÜLANSA GİRİYOR

Tatil planları artık daha maliyetli. Dev yolcu gemileriyle denizlere açılan Carnival ve gökyüzünün oyuncusu JetBlue, doğrudan petrol türevi yakıtlara (dizel ve jet yakıtı) bağımlı.

Enerji maliyetlerindeki her kuruşluk artış, bu şirketlerin operasyonel giderlerini yukarı çekiyor.

Şirketler şimdilik fiyat artışlarını ertelemeye çalışsa da kalıcı yüksek fiyatlar "yakıt ek ücreti" olarak yolcuların faturasına yansıyacak.

LOJİSTİK VE DAĞITIMIN GİZLİ MALİYETİ

E-ticaretin bel kemiği olan UPS ve FedEx sadece sokaktaki teslimat araçlarından ibaret değil. Uçak filoları ve devasa tasnif merkezleri devasa bir enerji oburu.

Sadece akaryakıt değil, tasnif merkezlerini çalıştıran elektriğin (doğalgaz kaynaklı) pahalılaşması da maliyetleri katlıyor.

Her iki dev de mart ayı itibarıyla yakıt ek ücretlerini artırarak kâr marjlarını korumaya aldı. Bu durum, son tüketicinin kargo ücretlerinde artış göreceği anlamına geliyor.

MUTFAKTAKİ GÖRÜNMEZ TEHLİKE

Temel tüketim ürünleri üreten bu devler, "çifte darbe" ile karşı karşıya. Petrol sadece nakliyede değil; plastik ambalaj üretiminde ve ürünlerin içeriğindeki kimyasallarda ana hammadde konumunda.

Conagra gibi gıda devleri için doğal gaz hayati önemde çünkü gübre üretiminin temel taşı. Bu da dolaylı yoldan tarımsal hammadde fiyatlarını yukarı çekiyor.

Şirketler, fiyat artışına tepki gösteren tüketiciyi kaybetmemek için ürün gramajlarını düşürüp fiyatı sabit tutma (küçülme enflasyonu) yoluna gidebilir.

Piyasa analistleri, enerji krizinin derinleştiği bu dönemde portföy çeşitlendirmesinin önemine dikkat çekiyor.

Örneğin; bazı analist ekipleri UPS gibi devlerin zorlanabileceğini öngörerek, Nvidia veya Netflix gibi geçmişte devasa getiri sağlayan teknoloji odaklı "alternatif büyüme" kağıtlarını yakından izlemeyi öneriyor.

(The Motley Fool)

