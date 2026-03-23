Piyasa genelindeki bu satıcılı seyre rağmen, iki hisse senedi seans açılışında tavan fiyata yükselerek dikkat çekici bir ayrışma sergiledi:

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZGYO): Hisseler, açılışın hemen ardından yüzde 9,98 oranında değer kazanarak 29,10 TL tavan fiyatına ulaştı.

Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD): Yeni halka arzlardan olan MCARD hisseleri de tavan serisini sürdürdü. Hisse, yüzde 9,96’lık yükselişle 141,30 TL tavan fiyat seviyesine yükseldi.

TAVAN YAPAN HİSSELERDE ARACI KURUM DAĞILIMI (NET ALICILAR)

Hisselerin tavan fiyata yükseldiği anlarda, alım tarafında öne çıkan aracı kurumlar şu şekilde yansıdı:

ZGYO - ARACI KURUM DAĞILIMI

ZGYO hisselerinde tavan fiyattan alım yapan ilk 5 kurumun net alım toplamı 1.797.625 lot olarak gerçekleşti. İlk 5 kurumun alımları toplam alımların yüzde 78,79'unu oluşturdu. Net alıcılarda zirvede Bank of America yer aldı.

Bank of America Yatırım Bank A.Ş.: 575.339 Lot (%25,21)

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.: 406.501 Lot (%17,81)

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 320.922 Lot (%14,06)

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.: 252.583 Lot (%11,07)

Colendi Menkul Değerler A.Ş.: 242.280 Lot (%10,62)

Diğer: 483.836 Lot (%21,20)

MCARD - ARACI KURUM DAĞILIMI

MCARD hisselerinde ise tavan fiyattan alım yapan ilk 5 kurumun net alım toplamı 374.516 lot oldu. Bu alımlar toplam alımların yüzde 63,31'ini oluşturdu. Net alıcılarda LIDER Yatırım Finansman oldu.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.: 116.410 Lot (%19,68)

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 89.969 Lot (%15,21)

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 76.770 Lot (%12,97)

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 47.175 Lot (%7,97)

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 44.192 Lot (%7,47)

Diğer: 216.967 Lot (%36,68)