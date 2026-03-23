Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, baz metal fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu süreçte bakır fiyatları, geçen haftaki sert kayıpların ardından düşüş eğilimini sürdürdü.

BAKIRDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! 12 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Geçen hafta Nisan 2025'ten bu yana en sert haftalık kaybını yaşayan bakır, Londra Metal Borsası’nda (LME) yüzde 6,7 gerilemişti. Yeni haftada da düşüş devam ederken fiyatlar gün içinde yüzde 1,8'e kadar geri çekilerek 11 bin 840 dolara kadar indi. Böylece bakır, son üç ayın en düşük seviyelerini gördü.

LME'de TSİ saat 10.37 itibarıyla bakır fiyatları ton başına yaklaşık 12.021,00 dolar seviyesinden işlem görüyor.

SAVAŞ VE ENERJİ MALİYETLERİ BASKI YARATIYOR

Dördüncü haftasına giren savaşın etkisiyle petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin, küresel ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Artan enerji maliyetlerinin enflasyonu yukarı çekmesi ve merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına yönlendirmesi, emtia piyasasında risk iştahını zayıflatıyor.

"HENÜZ DİP GÖRÜLMEDİ"

Çinli üretici Zhejiang Hailiang Co.'nun kıdemli analisti Yan Yuhao, piyasada durgunluk ve enflasyon beklentilerinin fiyatlandığını belirterek bakırda düşüşün henüz sona ermediğini ifade etti.

Öte yandan, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır fiyatının ton başına 100 bin yuanın (14.485 dolar) altına gerilemesi, Çinli üreticilerin alımlarını artırdı. Siparişleri önümüzdeki aya kadar dolu olan üreticilerden gelen bu talebin, yerel fiyatların LME'ye kıyasla daha güçlü kalmasına katkı sağladığı belirtiliyor.

DİĞER METALLERDE DE SATIŞ BASKISI

Baz metaller genelinde zayıf seyir devam ederken alüminyum fiyatı da yüzde 0,4 düşüşle ton başına 3.201,50 dolara geriledi. Piyasalarda risk iştahının düşük kalması, metal fiyatları üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.