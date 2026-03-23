Sermayesinde %37,28 oranında pay sahibi olunan Eczacıbaşı Holding A.Ş. ("Eczacıbaşı Holding") tarafından yapılan bildirime göre; Holding’in sermayesinin %100'üne sahip olduğu Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki ("Sanipak") paylarının tamamının satışı için düğmeye basıldı. Payların tamamının Arch Peninsula SDN. BHD. ("Alıcı") tarafından satın alınması amacıyla, 20.03.2026 tarihli bir pay devir sözleşmesi imzalandı.

FİYAT VE KAPANIŞ DETAYLARI NETLEŞTİ

Sözleşmede yer alan esaslar uyarınca, Sanipak şirket değeri toplam 600 milyon dolar olarak belirlendi. Devir bedeli, kapanış günü finansal verilerine göre; finansal borç, nakit ve işletme sermayesi açısından yapılacak düzeltmelere tabi tutularak netleşecek. Belirlenecek tutar, kapanış tarihinde Eczacıbaşı Holding'e ödenecek ve sonrasında nihai kapanış düzeltmeleri gerçekleştirilecek.

REKABET KURULU ONAYLARI BEKLENİYOR

Sanipak paylarının Eczacıbaşı Holding tarafından alıcıya devrinin tamamlanması; yurt içi ve yurt dışı Rekabet Kurulu izinleri dahil olmak üzere gerekli tüm yasal onayların alınmasına ve taraflar arasında mutabık kalınan koşulların yerine getirilmesine bağlı olacak.

