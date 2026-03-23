Piyasanın geneli yüzde 1,49’luk bir düşüşle sarsılırken, yabancı payındaki 0,05 baz puanlık artış, bazı kağıtlarda seçici bir toplama yapıldığını gösteriyor.

RADARDAKİ HİSSELER

Günlük bazda yabancı oranını en çok artıran hisse OZSUB (0.05 bps) olurken, onu ALKLC (0.03 bps) ve TNZTP (0.01 bps) takip etti.

Özellikle CEMZY hissesindeki tablo dikkat çekici; hisse tam 3 gündür kesintisiz bir yabancı girişiyle "en istikrarlı artış" listesinin başında yer alıyor.



• İstikrarla Artanlar: CEMZY (3 gün), TNZTP (2 gün), TRHOL (2 gün) ve LXGYO (1 gün).

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

YABANCININ MESAFE KOYDUĞU HİSSELER

Yabancı çıkışının en net hissedildiği kağıt ise günlük bazda -0.12 bps ile KAYSE oldu. Onu -0.04 bps ile TUCLK izledi.

Satış baskısının sürekliği açısından bakıldığında; ALVES, KAYSE, PEKGY ve TUCLK 1 gündür yabancı payının eridiği hisseler olarak bültende yerini aldı.

YABANCI "FIRSAT" MI GÖRÜYOR?

BofA'nın sabah seansında SASA ve CANTE gibi devlerde yaptığı yüklü alımlara, İş Yatırım raporundaki OZSUB ve CEMZY gibi daha niş hisselerin eklenmesi; yabancı yatırımcının bayram sonrası yaşanan bu geri çekilmeyi belirli kağıtlarda "maliyet düşürme" veya "fırsat alımı" olarak değerlendirdiğini kanıtlıyor.

Endeks 13.000 puanın altında DENGE ararken, yabancı payındaki bu mikro artışlar piyasanın tutunma çabası için kritik bir veri sunuyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 261.5 9.245.771.021,25 % 3.26 13:44 ASELS 347.25 8.264.234.758,00 % 2.51 13:44 AKBNK 68 5.663.659.130,70 % -7.61 13:44 THYAO 280.25 5.561.865.960,75 % -3.2 13:44 SISE 47.14 4.979.211.825,26 % 6.51 13:44 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.