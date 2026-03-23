Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın ilk gününe önceki kapanışa göre yüzde 1,49 oranında bir kayıpla 12.853,05 puandan "merhaba" dedi.

Özellikle bankacılık endeksindeki yüzde 3,07’lik ve holding endeksindeki yüzde 1,29’luk geri çekilmeler, piyasadaki satış baskısının derinliğini gözler önüne serdi.

BOFA SATIŞ DALGASINDA "ALIM" TUŞUNA BASTI

Piyasada genel bir karamsarlık hakimken, yabancı yatırımcıların işlemlerine aracılık eden Bank of America’nın (BofA) alım tarafındaki hamleleri yatırımcıların radarına girdi. BofA, sabah seansında özellikle sanayi ve enerji hisselerinde yoğunlaştı.

İşte BofA'nın 23 Mart sabah seansında en çok portföyüne eklediği hisseler:

Kaynak: Forinvest

SATIŞ TARAFINDA BANKALAR VAR

BofA’nın alım iştahına rağmen toplam net hacmin -231.450.841 TL ile ekside olması, satış baskısının gücünü koruduğunu gösteriyor.

Satış tarafında ise ISCTR (İş Bankası C), HEKTS (Hektaş) ve YKBNK (Yapı Kredi) gibi dev isimlerin yer alması, bankacılık endeksindeki düşüşü doğrular nitelikte.

Bayram sonrası nakit ihtiyacı ve küresel piyasalardaki risk iştahının düşük olması BIST 100 üzerinde baskı kursa da BofA gibi kurumsal oyuncuların dipten topladığı hisseler, ilerleyen saatlerde tepki alımlarının gelip gelmeyeceği konusunda kritik bir gösterge olacak.

