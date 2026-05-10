Pazartesi günü aralarında havacılık, teknoloji, perakende ve otomotiv sektörünün devlerinin de bulunduğu birçok şirket, yılın ilk üç ayına ilişkin karnesini kamuoyuyla paylaşacak.

11 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER

Yarın finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketlerin tam listesi şu şekildedir:

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY)

QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR)

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES)

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP)

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN)

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG)

GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL)

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME)

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (TRMET)

Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BESLR)

