Bilanço sonrası rapor yayınlayan 16 kurumun verilerine göre; Aselsan hisseleri için öngörülen en düşük hedef fiyat 304,70 TL, en yüksek hedef fiyat ise 420 TL oldu. Tüm kurumların beklentilerinin ortalaması alındığında ise rakam 381,54 TL olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul’daki son işlem fiyatı olan 338,75 TL baz alındığında, Aselsan’ın önümüzdeki dönemde yaklaşık %12,63 oranında bir getiri potansiyeli taşıdığı hesaplanıyor.

KURUMLARDAN "AL" VE "TUT" TAVSİYELERİ YAĞDI

Hisse senedi için en güncel değerlendirmeler Mart ayı içerisinde geldi. Ziraat Yatırım, 18 Mart’ta 385 TL hedef fiyatla "Al" tavsiyesi verirken; Ak Yatırım, 17 Mart’ta hedef fiyatını 266 TL’den 387 TL’ye yükselterek "Nötr" görüş bildirdi. Mart başında ise Şeker Yatırım 340 TL ve Wood & Company 386,81 TL hedef fiyatlarla "Al" önerisinde bulundu.

ŞUBAT AYINDA REVİZYON DALGASI YAŞANDI

Bilanço heyecanının en yoğun olduğu 25 Şubat tarihinde 10’dan fazla kurum eş zamanlı rapor yayınladı. Bu süreçte Tacirler Yatırım 420 TL ve Halk Yatırım 414,50 TL ile en iyimser beklentileri sunan kurumlar arasında yer alırken; İş Yatırım ve İntegral Yatırım 402 TL hedef fiyatla "Al" tavsiyesi verdi. Vakıf Yatırım, KuveytTürk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım, Ahlatcı Yatırım, Ata Yatırım, Deniz Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım da fiyatlarını yukarı yönlü güncelleyerek "Tut" veya "Al" pozisyonlarını korudu. HSBC ise 27 Şubat’ta hedef fiyatını 350 TL’ye çıkararak "Tut" tavsiyesini sürdürdü.

