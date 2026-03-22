Küresel piyasalarda 2026’nın ilk çeyreğine damga vuran gelişmelerin başında değerli metallerdeki yükseliş geliyor. Artan jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın alımları ve faiz belirsizliğiyle birlikte altın fiyatlarında düşüş gözlemlenirken, gümüş de bu hareketi takip etti. Ancak piyasalarda şimdi yeni bir tartışma öne çıkıyor: Bu düşüşün ardından sermaye kripto paralara mı kayacak?

Uluslararası finans kuruluşu Morgan Stanley’nin değerlendirmeleri, bu sorunun tesadüf olmadığını gösteriyor. Kuruma göre piyasalarda oluşan likidite döngüsü, genellikle varlık sınıfları arasında belirli bir sırayla hareket ediyor.

BITCOIN İÇİN 75 BİN DOLAR DİRENCİ ÖNEMLİ

Kripto piyasasının lideri Bitcoin, son dönemde 68.000 70.000 dolar bandında dalgalanıyor. Bu seviye teknik açıdan kritik bir eşik olarak görülüyor.

70.000 dolar → Ana destek seviyesi

75.000 – 78.000 dolar → Yukarı yönlü kırılım bölgesi

Analistlere göre Bitcoin’in 75 bin dolar üzerini kalıcı şekilde aşması halinde, piyasada yeni bir yükseliş dalgası tetiklenebilir. Özellikle spot ETF etkisiyle kurumsal yatırımcı ilgisinin artması, Bitcoin’i önceki döngülere kıyasla daha güçlü bir konuma taşıyor.

ETHEREUM GERİ PLANDA KALDI

Ethereum tarafında ise daha temkinli bir görünüm dikkat çekiyor. Fiyatlar şu an 2.77 – 2.100 dolar bandında hareket ediyor.

2.100 dolar → Kritik destek

2.500 dolar → Yükselişin hızlanabileceği eşik

Bitcoin’e kıyasla daha zayıf performans sergileyen Ethereum’un, tarihsel olarak BTC hareketini gecikmeli takip ettiği biliniyor. Bu nedenle olası bir Bitcoin kırılımı sonrası Ethereum’da daha sert hareketler görülebileceği ifade ediliyor.

BTC DOMINANCE YÜKSEK: ALTCOIN SEZONU HENÜZ BAŞLAMADI

Piyasanın genel yapısını anlamak açısından BTC/ETH oranı da önemli sinyaller veriyor. Güncel olarak 1 Ethereum yaklaşık 0.03 BTC seviyesinde işlem görüyor.

Bu durum, piyasada Bitcoin ağırlığının devam ettiğini ve henüz geniş çaplı bir altcoin rallisinin başlamadığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu tablo, kripto döngüsünün henüz erken aşamada olduğuna işaret ediyor.

KRİTİK BELİRLEYİCİ: FAİZ VE LİKİDİTE

Morgan Stanley’nin dikkat çektiği en önemli unsur ise makro koşullar. Özellikle:

ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası

Doların yönü

Küresel likidite koşulları

Kripto piyasasının yönünü doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve doların zayıflaması durumunda, riskli varlıklara yönelimin hızlanabileceği belirtiliyor.

PİYASALARDA OLASI SENARYO

Uzmanlara göre olası sermaye akışı şu şekilde şekillenebilir:

Altın ve gümüşte yükseliş

Bitcoin’de güçlenme

Ethereum’da gecikmeli ralli

Altcoin piyasasında geniş çaplı hareket

Bu senaryo, geçmiş döngülerle büyük ölçüde örtüşüyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Piyasalarda oluşabilecek riskler göz önünde bulundurularak karar verilmelidir.