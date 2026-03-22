Borsa İstanbul’da 2026 yılı itibarıyla bazı hisselerde dikkat çeken yükselişler yaşandı. Yılın ilk aylarından itibaren hız kazanan alımlar, özellikle belirli sektörlerde yatırımcıya yüksek oranlı getiri sağladı. Verilere göre bazı hisseler yıllık bazda %100’ün üzerinde prim yaparak 100 bin TL’lik bir yatırımın 200 bin TL seviyelerine ulaşmasına neden oldu.

Listede öne çıkan hisseler arasında SEGMN (Segmen Kardeşler Gıda), NIBAS (Niğbaş Niğde Beton), OZRDN (Özerden Ambalaj) ve GUNDG (Gündoğdu Gıda) gibi şirketler yer aldı. Bu hisseler, yıl içinde gösterdikleri performansla yatırımcıların dikkatini çekti.

YÜZDE 200’Ü AŞAN GETİRİLER ÖNE ÇIKTI

Segmen Kardeşler Gıda hissesi yıllık bazda yaklaşık %212’nin üzerinde yükseliş kaydederken, Niğbaş Niğde Beton ve Özerden Ambalaj hisseleri de %160’ın üzerinde prim yaptı. Gündoğdu Gıda ise %150’yi aşan performansıyla öne çıkan bir diğer şirket oldu.

YÜKSELİŞLERİN ARKASINDA HANGİ DİNAMİKLER VAR?

Bu hisselerdeki güçlü performansın arkasında birden fazla faktörün etkili olduğu değerlendiriliyor.

Öncelikle yüksek enflasyon ortamı, özellikle gıda ve temel tüketim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin fiyatlama gücünü artırdı. Artan maliyetlerin ürün fiyatlarına yansıtılabilmesi, şirket cirolarının ve kârlılıklarının nominal olarak büyümesine katkı sağladı.

Bunun yanı sıra gıda, ambalaj ve çimento gibi sektörlerin “defansif” yapısı da yatırımcı talebini artıran unsurlar arasında yer aldı. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde bu tür sektörlerin daha dayanıklı görülmesi, söz konusu hisselere yönelimi destekledi.

DÜŞÜK HALKA AÇIKLIK VE HACİM ETKİSİ

Uzmanlara göre listedeki bazı hisselerin görece düşük halka açıklık oranına sahip olması ve sınırlı arz ile işlem görmesi, fiyat hareketlerinin daha sert gerçekleşmesine neden oldu. Bu tür hisselerde düşük miktardaki alım-satımların bile fiyat üzerinde daha belirgin etkiler yaratabildiği ifade ediliyor.

Aynı zamanda artan işlem hacimleri, yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığını gösterirken volatilitenin de yükseldiğine işaret ediyor.

GENEL PİYASA TRENDİ DE DESTEKLEDİ

2026 yılı itibarıyla Borsa İstanbul genelinde gözlenen yukarı yönlü eğilim de bu hisselerdeki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Faiz beklentileri, enflasyon dinamikleri ve piyasa likiditesi gibi makro faktörler, hisse bazlı hareketleri güçlendirdi.

TÜM YÜKSELİŞLER AYNI TEMELE DAYANMIYOR

Öte yandan piyasa uzmanları, yüksek oranlı yükselişlerin tamamının yalnızca şirketlerin finansal performansıyla açıklanamayabileceğine dikkat çekiyor. Bazı hisselerde momentum etkisi, yatırımcı ilgisi ve kısa vadeli fiyat hareketlerinin de belirleyici olabildiği ifade ediliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 253.25 6.017.106.324,25 % -0.59 12:40 ASELS 338.75 4.341.241.450,25 % -2.87 12:40 TERA 320.25 4.059.854.009,75 % 0.71 12:40 KTLEV 63.5 3.795.425.343,90 % 2.42 12:40 SISE 44.26 3.352.066.694,72 % 1 12:40 Tüm Hisseler

Bu nedenle benzer yükselişlerin sürdürülebilirliği konusunda temkinli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Yasal Uyarı: Bu haberde yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin risk ve getiri tercihleri doğrultusunda yetkili kurumlar aracılığıyla alınmalıdır. Buradaki içerikler genel bilgilendirme amacı taşımakta olup herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.