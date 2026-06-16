Aracı kurumların Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (BIST: GLRMK) hisselerine yönelik hedef fiyat açıklamaları sürüyor. Phillip Capital, hisse için hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı.
Kurum, GLRMK hissesi için 285,50 TL hedef fiyat belirlerken, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak duyurdu.
Gülermak hisselerinin Borsa İstanbul'da 181,80 TL seviyesinden işlem gördüğü dikkate alındığında, açıklanan hedef fiyat yaklaşık %57,04 prim potansiyeline işaret ediyor.
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