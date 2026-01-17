Michael Burry, Substack üzerinden gerçekleştirdiği tartışmada, teknoloji dünyasının lokomotifi olarak görülen yapay zeka (AI) hikayesine sert eleştiriler yöneltti.

Anthropic kurucu ortağı Jack Clark ve yayıncı Dwarkesh Patel ile fikirlerini paylaşan Burry, piyasadaki aşırı iyimserliğin matematiksel ve ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini iddia etti.

"YÜRÜYEN MERDİVEN" TUZAĞI: TRİLYONLAR HARCANIYOR AMA KAZANAN YOK

Burry, Microsoft ve Alphabet (Google) gibi hiper ölçekli şirketlerin içinde bulunduğu durumu, efsanevi yatırımcı Warren Buffett'ın 1960'lardaki "mağaza ve yürüyen merdiven" analojisiyle açıkladı.

Burry'nin tezine göre durum şöyle özetleniyor:

"Bir mağaza yürüyen merdiven yaptırdığında, rakibi de müşteri kaybetmemek için aynısını yapmak zorundadır. Sonuçta iki mağaza da devasa masraf yapar ancak hiçbiri kalıcı bir rekabet avantajı veya ekstra kar marjı elde edemez. Sadece statükoyu korumak için servet harcamış olurlar."

Yatırımcı, sohbet botları ve veri merkezleri için harcanan trilyonlarca doların, kısa sürede eskiyecek çiplerden ibaret olduğunu ve bu yatırımların "hiçbir yere çıkmayan bir yürüyen merdiven" olduğunu vurguladı.

NVİDİA VE PALANTİR HEDEF TAHTASINDA

Burry, piyasanın "yapay zeka poster çocukları" olarak adlandırdığı Nvidia ve Palantir'i özellikle hedef aldı:

• Nvidia: Burry, şirketi "yüksek enerji tüketen geçici bir çözüm" olarak nitelendirdi. Mevcut donanım hakimiyetinin sürdürülebilir olmadığını savundu.

• Palantir: CEO Alex Karp’ın kendisine yönelik eleştirilerini "özgüven eksikliği" olarak yorumlayan Burry, şirketin yükselişini yoğun pazarlamaya bağladı.

"UZUN SÜRELİ BİR DURGUNLUĞA GİDİYORUZ"

Burry'ye göre, hisse senetlerinin sadece "yapay zeka" etiketiyle ödüllendirildiği dönem sona erdi. Artık maliyetlerin arttığı, gelirlerin ise bu maliyetleri karşılayamadığı bir döneme giriliyor.

Ünlü yatırımcı, bu tablonun teknoloji sektöründe istihdamı azaltacağını ve sektörü "çok uzun süreli bir durgunluğa" sürükleyeceğini öngörüyor.

MESLEKLERİN GELECEĞİ: TESİSATÇILAR BİLE RİSK ALTINDA MI?

Yapay zekanın etkileri konusunda ezber bozan bir tahminde bulunan Burry, sadece BEYAZ yakalıların değil, MAVI yakalıların da tehdit altında olduğunu belirtti. Burry'ye göre:

• İnsanlar pahalı ustalar (elektrikçi, tesisatçı) çağırmak yerine, Claude gibi gelişmiş yapay zeka asistanlarının yönlendirmesiyle tamirat işlerini kendileri yapabilir.

• Öte yandan doktorlar gibi uzmanlar, teşhis ve kararlarda yapay zekaya aşırı güvenerek zamanla "daha az düşünen" ve yeteneklerini kaybeden bireylere dönüşebilir.