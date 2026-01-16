Piyasa analistleri, bu yoğun gündem içerisinde Borsa İstanbul’un sabah açılışını hafif alıcılı bir seyirle yapmasını öngörüyor.

Günün şirket ve pay alım-satım haberleri gelirken, sermaye artırım kararları da belli oldu. İşte detaylar…

ŞİRKET HABERLERİ

UCAYM – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

AKBNK – Banka kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’den 30 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında BDDK ve SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

AGESA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

ALBRK – Mehmet Alyon tarafından 261.335 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

AYGAZ – Şirketin, VLGC boyutunda çift yakıt sistemli bir LPG gemisi satın alınması için Hd Hyundai Samho ile bir gemi inşa sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

AKSEN – Eskişehir’de yer alan 50 MWe kurulu güce sahip olacak Tokur depolamalı GES ve yine 50 MWe kurulu güce sahip olacak Köknar depolamalı GES projelerinin ÇED süreçlerinin olumlu tamamlandığı açıklandı.

ALVES – Şirket tarafından 2026 yılının ilk çeyreğinde bakır fiyat artışından operasyonel olarak doğrudan faydalanabileceği, stok avantajını karlılığa yansıtılabileceği ve sektörel talep artışından pay alabilecek bir konumda olduğunun ön görüldüğü açıklandı.

BAHKM – Şirketin, Kırıkkale’de yaşanan yangın nedeniyle Bakanlıktan alınan yatırım teşvikinin mücbir sebepten kaynaklı olarak kapatma başvurusu yapıldığı açıklandı.

BUCIM – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yapıldığı açıklandı.

CASA – Şirketin, Olimar Marble’ın %51 oranındaki paylarının 30 milyon TL’ye satın alınmasına yönelik ön sözleşme imzalandığı açıklandı.

CEMTS – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

DSTKF – Yurt dışında 20 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

EMKEL – Şirketi ile JCR arasındaki Kredi Derecelendirme Sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

EKGYO – Şirket ile İller Bankası arasında imzalanan İşbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Ankara Çankaya Alacaatlı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 23 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile Han Varlık Gayrimenkul arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Adana Yüreğir Cumhuriyet 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin iptal edildiği açıklandı.

ESCAR – Şirketin, Würth ile 154 adet araç için uzun dönem araç kiralama hizmeti sözleşmesini yenilediği, 36 ay süre ile ciroya katkısının 231,7 milyon TL olmasının beklendiği açıklandı.

GEDIK – Alanya, Trabzon ve Ordu şubelerinin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

GARAN – 65 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

GLYHO – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ISCTR – 110 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

INFO – 600 milyon TL’ye kadar yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KTLEV – Şirketin Adana Yüreğir’e şube altığı belirtildi.

KGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 7,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

KLGYO – Şirket ile EKGYO arasında, İstanbul Ümraniye’de yer alan arsa üzerine proje kapsamında imzalanan bulunan Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesinin şirket tarafından feshedildiği açıklandı.

LIDER – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 265 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

MAKIM – Şirketin, 2026 yılında euro bazında %15 ciro büyümesi, %17 FAVÖK marjı, %20 özkaynak büyümesi beklendiği açıklandı.

MEKAG – Mehmet Baykal tarafından şirket sermayesinde sahip olduğu 80.000.000 adet payın Borsa’da satışa konu edilmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

MPARK – 20 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

PGSUS – Aralık ayında 2024 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %11 artışla 1,36 milyona, yolcu doluluk oranı 3,9 puan yükselişle %92,5’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %18 artışla 2,26 milyona, yolcu doluluk oranı 0,6 puan yükselişle %83,8’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %17 artışla 3,62 milyona, yolcu doluluk oranı 1,7 puan yükselişle %86,9’a yükseldi.

PGSUS – 2025 yılında 2024 yılına göre iç hat yolcu sayısı %11 artışla 15,55 milyona, yolcu doluluk oranı 0,6 puan artışla %91,9’a yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %18 artışla 27,71 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı %0,2 puan azalışla %85,4’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %15 artışla 43,3 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı %87,7 ile yatay kaldı.

SEGYO – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %75’inin yeni yatırımlarda, %15’inin mevcut yatırımların finansmanında, %10’unun işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

SKBNK – Bankanın, Retechfin Finansal Çözümler Bilişim’in %51’ini 1,0 milyon TL’ye aldığı açıklandı.

TARKM – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

TAVHL – Tiflis Havalimanı'nın işletme imtiyaz süresinin uzatımı için Gürcistan ile sözleşme imzalandığı açıklandı.

TRALT – Şirket tarafından Çanakkale'de yapılması planlanan Altın – Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi'ne ilişkin ÇED olumlu kararının iptali davasının İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği açıklandı.

TKNSA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TSKB – Yurt dışında 1,2 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

VAKBN – Yurt dışında 10 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

VKING – Yaşar Birleşik Pazarlama tarafından şirket sermayesinde sahip olduğu 4.116.000 adet payın Borsa’da satışa konu edilmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

YGGYO – Şirket bağlı ortaklığı Sinerji AVM ve Otel Yönetimi tarafından Ankara’daki otel binasının DoubleTree by Hilton dönüşümü kapsamında renovasyon çalışmalarının faaliyetler durdurularak yapılması gerektiğinden, Ankara’daki otelin geçici olarak kapatıldığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 547 gün vadeli 25 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ZGYO – Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

PAY ALIM-SATIN HABERLERİ

BIGCH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 18.000 adet pay 41,55 TL fiyattan geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 368.297 adet pay 9,12 – 9,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 16,99 – 17,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 68,80 – 68,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

REEDR – Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral tarafından 7,16 TL fiyattan 100.000 adet C grubu pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,98’e yükseldi.

VAKBN – Banka paylarının geri alınması kapsamında 71.958 adet pay 31,40 TL fiyattan geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

ALVES – Şirket sermayesinin 160 milyon TL’den %900 oranında bedelsiz olarak 1,4 milyar TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

BRMEN – Şirket sermayesinin 44,6 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 44,6 milyon TL nakden artışla 89,3 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 86.270 adet pay 19 – 20 Ocak’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

GMTAS – Şirket sermayesi bugün 149,2 milyon TL’den %101,07 oranında bedelsiz olarak 150,8 milyon TL artışla 300 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 26,11 TL’ye denk gelmekte.

SODSN – Şirket sermayesinin 15 milyon TL’den %700 oranında bedelsiz olarak 105 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

NE OLACAK?

TCMB faiz kararı 22 Ocak’ta açıklanacak.

Moody’s, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlayacak.

Fitch, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlayacak.

23 Ocak’ta Davos Zirvesi gerçekleşecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 23 Şubat'a ertelendi.