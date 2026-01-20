Yatırımcılar, bugün açıklanacak makroekonomik verileri takip ederken, Borsa İstanbul'da (BIST 100) güne temkinli bir başlangıç yapılması bekleniyor.

Analistlerin ve piyasa uzmanlarının ortak görüşüne göre, Borsa İstanbul'un bu sabah güne yatay bir seyirle başlaması öngörülüyor.

Yatırımcıların risk iştahını belirleyecek ana unsurlar ise hafta sonuna doğru açıklanacak kritik kararlar olacak.

KRİTİK "CUMA" ÖNCESİ TAKVİM YOĞUN

Piyasaların asıl odağında haftanın ikinci yarısı bulunuyor. 22 Ocak Perşembe günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.

Hemen ardından 23 Ocak Cuma günü ise kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch’in yayımlayacağı Türkiye raporları heyecanla bekleniyor.

Ancak bugünün (20 Ocak) ajandası da oldukça yüklü:

• Yurt İçi: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak merkezi hükümet borç stoku verileri takip edilecek.

• Siyaset: CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin görülen dava, mahkeme heyeti tarafından 23 Şubat tarihine ertelendi.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER AVRUPA VE DAVOS'TA

Dünya ekonomisinin liderleri ve finans çevreleri İsviçre'de devam eden Davos Zirvesi'nden gelecek mesajları izlemeyi sürdürüyor. Zirve, 23 Ocak'a kadar devam edecek.

Bugün küresel veri akışında ise Avrupa öne çıkıyor:

• Almanya: Ekonomik hissiyatı ölçen kritik ZEW endeksleri açıklanacak.

• İngiltere: Piyasalar işsizlik oranı verisine odaklanacak.

• Euro Bölgesi: Cari işlemler dengesi verisi izlenecek.

BORSA İSTANBUL'DAN GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ

• AKSEN – Şirketin, Gana Kumasi Santralinin ilk fazı basit çevrimde 130 mw kurulu güce ulaştığı açıklandı.

• AVOD – Birlik Vakfı tarafından şirkete ödül verildiği açıklandı.

• AHSGY – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinde yeterli bulunduğu ve ihalenin ikinci oturumunun yarın yapılacağı açıklandı.

• AHSGY – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesinin birinci oturumuna katıldığı açıklandı.

• ALGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• BURCE – Şirketin, ABD’li bir müşterisinden 275.000 dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

• BORLS – TRFBORL12613 ISIN kodlu bono itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısının 23 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

• BAKAB – Şirketin, 10,9 milyon TL tutarında vergi zıyaı vergi ceza ihbarnamesi tebliği aldığı, şirketin yasal haklarını kullanacağı açıklandı.

• DOAS – Şirket ile Linssen Yachts B.V arasında distribütörlük sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinde yeterli bulunduğu ve ihalenin ikinci oturumunun yarın yapılacağı açıklandı.

• DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesinin birinci oturumuna katıldığı açıklandı.

• DEVA – 728 gün vadeli 400 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

• DIRIT – Şirketin, Büyük Anadolu Sağlık Hizmetleri’nin yüzde 67'sini devralmasına, önemli nitelikte işlem olmasından kaynaklı ayrılma hakkı kullanım fiyatının 23,24 TL olarak belirlenmesine karar verildiği açıklandı.

• EUHOL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• FORMT – Bir yatırımcı tarafından şirkete açılan davanın bir sonraki duruşma tarihinin 23 Şubat olduğu açıklandı.

• GENIL – Galafold isimli ilacın SGK Geri ödeme listesine eklendiği ve 2026 yılına 400 milyon TL ciro katkısı beklendiği açıklandı.

• ONCSM – SGK SUT geri ödeme kapsamında,1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yüzde 20'lik artışa ek olarak 1 Şubat 2026 da geçerli olmak üzere yüzde 54 oranında ilave bir artış uygulandığı SUT birim fiyatlarında toplamda yaklaşık yüzde 85 seviyesinde bir artış etkisi oluştuğu, bu artışla şirketin kemoterapi hizmetleri kapsamında aylık yaklaşık 30 – 35 milyon TL seviyesinde olan fatura tutarının, 55 – 65 milyon TL bandına yükselmesinin beklendiği açıklandı.

• PENTA – Şirketin, HP markası ile gösterdiği performans ile 2025 yılında En Geniş İş Ortağı Ağına Sahip Dağıtıcı ödülünü aldığı açıklandı.

• PEKGY – Şirketin, Tera Varlık Kiralama aracılığıyla 7,5 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• TSGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 800 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

• UCAYM – Şirket paylarının halka arzı kapsamında toplam halka arz büyüklüğünün 14,6 katı talep geldiği açıklandı.

• UCAYM – Şirket payları 22 Ocak'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• TSPOR – İkinci çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen sürenin SPK tarafından uygun karşılandığı açıklandı.

• TSPOR – Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin ekibinin ücretlerinin aylık net 7,5 milyon TL yıllık 90 milyon TL olarak revize edildiği açıklandı.

• TKNSA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• VKING – Yaşar Bileşik Pazarlama tarafından 4.116.000 adet payın Borsa’da satılması kapsamında SPK’nın onaylaması talebiyle gerçekleştirilen Pay Satış Bilgi Formu Başvurusunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

• VAKFA – Pay geri alım programının başlanmasına, 80.000.000 adet paya karşılık 1 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıkland.

• VAKFA – 14 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• YKBNK – Yurt dışında 371 gün vadeli 15 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• ZERGY – Aralık 2024’teki 16,3 milyar TL’lik toplam portföy büyüklüğünün yüzde 26 artışla 20,5 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.

TEHOL, ENERY, OFSYM … GÜNÜN PAY ALIM SATIM HABERLERİ

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 9,08 – 9,11 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EUREN – Pardus Portföy tarafından 45.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,76’ya geriledi.

• LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 17,09 TL fiyattan geri alındı.

• OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 53.047 adet pay 76,05 – 76,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

• RODRG – Cüneyt Küçükdoğan tarafından 22,30 – 22,64 TL fiyat aralığından 115.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,43’e geriledi.

• SKTAS – Hamza İl tarafından 450.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,07’ye yükseldi.

• TEHOL – Tera Portföy tarafından 24.786.753 adet alış ve 860.023 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 15,29’a yükseldi.

• TMPOL – Tera Portföy tarafından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,13’e yükseldi.

SEMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• ALVES – Şirket sermayesi bugün 160 milyon TL’den yüzde 900 oranında bedelsiz olarak 1,4 milyar TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 3,1660 TL’ye denk gelmekte.

• BRMEN – Şirket sermayesinin 44,6 milyon TL’den yüzde 100 oranında bedelli olarak 44,6 milyon TL nakden artışla 89,3 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 86.270 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

• DITAS – Şirket sermayesinin 85 milyon TL’den yüzde 100 oranında bedelli olarak 85 milyon TL nakden artışla 170 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 82.423 adet pay 21 – 22 Ocak’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

• TMPOL – Tahsisli sermaye artırımı başvurusunun geri çekildiği açıklandı.