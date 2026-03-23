Bugün yurt içinde açıklanacak olan Mart ayı Tüketici Güven Endeksi ile yabancıların Hisse ve DİBS işlemleri piyasaların yönü açısından yakından takip edilecek; küresel tarafta ise Euro Bölgesi Mart ayı öncü tüketici güveni verisi ekonomik aktiviteye dair ipuçları sunacak.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

AYCES & OZSUB – VBTS kapsamında şirket paylarına 22 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

AZTEK – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

BEYAZ – Şirketin, Edirne özelinde 2025 yılında planladığı ek otomotiv yatırımlarının piyasa koşulları dikkate alınarak durdurulmasına karar verdiği açıklandı.

ESCOM – Halil İbrahim Özer tarafından 2.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EFOR – EFOR payı kapsamında yapılan satış sonrasında 60 günlük satmama süresinin bulunduğu açıklandı.

GENKM – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, fiyat istikrarına ilişkin işlem gerçekleşmediği açıklandı.

ORCAY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

PEKGY – Şirketin, Algün Ataşehir 1. Etap Projesi kapsamındaki belirli ticari ünitelerin, Algün İnşaat’tan devralınmasına yönelik görüşmelere başladığı açıklandı.

PEKGY – Sermaye artırımından elde edilen fonun 1,2 milyar TL’sinin banka kredi kapamalarında, 1,2 milyar TL’sinin yatırımlarda, 101,9 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

TCKRC – Şirketin, Bulgaristan Devleti Karayolları Altyapı Ajansı tarafından açılan 490 milyon euro tutarındaki uluslararası kamu ihalesinin yaklaşık 330 milyon euro büyüklüğündeki 4 lotuna teklif verdiği, ihale sürecinin devam ettiği açıklandı.

TEHOL – Sermaye artırımından elde edilen fonun 55,1 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde, 51,5 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 105,9 milyon TL’sinin ise yatırımlarda kullanıldığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

COSMO – Ömer Ünsalan tarafından 184,20 TL fiyattan 190.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %33,44’e geriledi.

COSMO – Selahattin Kartal tarafından 184,20 TL fiyattan 190.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,75’e yükseldi.