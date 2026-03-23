Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin ve altın fiyatlarındaki sert geri çekilmenin gölgesinde Borsa İstanbul’un yeni güne satıcılı bir açılışla başlaması beklenirken, yatırımcıların odağı hem yurt içinde hem de Avrupa’da açıklanacak kritik verilere çevrildi.
Bugün yurt içinde açıklanacak olan Mart ayı Tüketici Güven Endeksi ile yabancıların Hisse ve DİBS işlemleri piyasaların yönü açısından yakından takip edilecek; küresel tarafta ise Euro Bölgesi Mart ayı öncü tüketici güveni verisi ekonomik aktiviteye dair ipuçları sunacak.
Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.
ŞİRKET HABERLERİ
AYCES & OZSUB – VBTS kapsamında şirket paylarına 22 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
AZTEK – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.
BEYAZ – Şirketin, Edirne özelinde 2025 yılında planladığı ek otomotiv yatırımlarının piyasa koşulları dikkate alınarak durdurulmasına karar verdiği açıklandı.
ESCOM – Halil İbrahim Özer tarafından 2.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
EFOR – EFOR payı kapsamında yapılan satış sonrasında 60 günlük satmama süresinin bulunduğu açıklandı.
GENKM – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, fiyat istikrarına ilişkin işlem gerçekleşmediği açıklandı.
ORCAY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
PEKGY – Şirketin, Algün Ataşehir 1. Etap Projesi kapsamındaki belirli ticari ünitelerin, Algün İnşaat’tan devralınmasına yönelik görüşmelere başladığı açıklandı.
PEKGY – Sermaye artırımından elde edilen fonun 1,2 milyar TL’sinin banka kredi kapamalarında, 1,2 milyar TL’sinin yatırımlarda, 101,9 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
TCKRC – Şirketin, Bulgaristan Devleti Karayolları Altyapı Ajansı tarafından açılan 490 milyon euro tutarındaki uluslararası kamu ihalesinin yaklaşık 330 milyon euro büyüklüğündeki 4 lotuna teklif verdiği, ihale sürecinin devam ettiği açıklandı.
TEHOL – Sermaye artırımından elde edilen fonun 55,1 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde, 51,5 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 105,9 milyon TL’sinin ise yatırımlarda kullanıldığı açıklandı.
PAY ALIM-SATIM HABERLERİ
COSMO – Ömer Ünsalan tarafından 184,20 TL fiyattan 190.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %33,44’e geriledi.
COSMO – Selahattin Kartal tarafından 184,20 TL fiyattan 190.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,75’e yükseldi.