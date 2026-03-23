Borsa İstanbul A.Ş. tarafından pay piyasasındaki aşırı oynaklığı dizginlemek amacıyla devreye alınan VBTS kararlarında bugün süre doldu.

Yatırımcıların yakından takip ettiği üç önemli hisse, haftanın açılışıyla birlikte normal işlem kurallarına geri dönüyor.

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Özellikle IHAAS üzerindeki brüt takasın kalkması, hissede aynı gün içerisinde alım-satım yapılabilmesinin önünü açarken; her üç hissede de kredili işlem yasağının sona ermesi, yatırımcıların bu paylarda yeniden kaldıraçlı pozisyon alabileceği anlamına geliyor.

Tedbirlerin kalkması hisselerin doğrudan yükseleceği anlamına gelmez ancak likidite ve işlem hacmi üzerinde pozitif bir etki yaratması beklenir.

