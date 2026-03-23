23 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla hak kullanım süreci başlayan temettü ödemesi sonrası, hisse fiyatında teknik bir düzenlemeye gidildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, Tofaş hisseleri için yeni referans fiyatlar belirlendi.

TEMETTÜ DETAYLARI VE YENİ FİYAT SEVİYESİ

Tofaş'ın daha önce duyurduğu kar payı dağıtım planına göre yatırımcılara yapılacak ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

• Brüt Temettü: Pay başına 20,00 TL

• Net Temettü: Pay başına 18,00 TL (Stopaj sonrası yatırımcının hesabına geçecek tutar)

Borsa İstanbul'un belirlediği teorik fiyat:

TOASO payları için yeni haftanın başlangıç referans fiyatı 290,25 TL olarak açıklandı.

(Not: Bu fiyat teorik olup, fiyat adımına yuvarlanmamış halidir.)

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Temettü ödemeleri genellikle hisse fiyatından brüt tutar kadar düşülerek piyasaya yansıtılır.

Bu sabah itibarıyla TOASO yatırımcıları, portföylerindeki hisse fiyatının 20 TL aşağıdan başladığını görecek ancak bu "düşüş" aslında şirketin kârını ortaklarıyla paylaşmasının doğal bir sonucudur.

Hak sahibi olan yatırımcıların hesaplarına nakit temettü ödemelerinin, yasal süreç olan T+2 kuralı gereği iki iş günü içerisinde yansıması bekleniyor.