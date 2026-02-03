Küresel piyasaların veri yoğun bir haftayı karşıladığı yeni işlem gününde, yurt içi piyasalar saat 10.00’da açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon rakamlarına odaklanırken, Borsa İstanbul’un güne alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Yatırımcılar, Türkiye Ocak Ayı Yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisini takip edecek; yurt dışı tarafta ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyesi Michelle Bowman’ın yapacağı açıklamalar, Fed’in faiz politikasına dair ipuçları için yakından izlenecek.
Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.
ŞİRKET HABERLERİ
AKHAN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının 2,80 katı talep geldiği açıklandı.
AYDEM – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.
ANHYT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 900 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SEDDK tarafından da onaylandı.
ATLAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Mart’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
AKBNK – Bankanın 2026 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
BESTE.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle 5 – 6 Şubat’ta toplanacak.
BANVT – Şirketin, Rekabet Kurulu para cezasının (947,3 milyon TL) erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödeme yapılması ve kararın iptaline ilişkin süreci değerlendirilmesine karar verildiği açıklandı.
BORLS – TRFBORL42610 ISIN kodlu finansman bonosu itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısı 5 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.
BORLS – TRFBORL12613 ISIN kodlu finansman bonosu itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısı 5 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.
BARMA – Salih Yüksel tarafından 242.768 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
BIGCH – Şirketin, Ocak ayında Avolta Grup iş birliği ile kahve zinciri markasının 2. Şubesini açtığı belirtildi.
BIOEN – Şirketin bağlı ortaklığı Biyomek Elektrik ile Enerji İşçileri Sendikası arasında Çine Biyokütle Elektrik Üretim Tesisi için yürütülen TİS sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.
CONSE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL’den 9 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
CWENE – Şirketin bağlı ortaklığı CW Kurumsal ile Oskay Enerji arasında Kayseri’de faaliyet gösterilmesi üzerine bayilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
CWENE – Şirketin bağlı ortaklığı CW Kurumsal ile AGB Güneş Enerji arasında Kahramanmaraş’ta faaliyet gösterilmesi üzerine bayilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
DMSAS & IHAAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
DMRGD – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 450 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
DOKTA – Şirket ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülen TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.
EBEBK – Şirketin, Ocak ayında iki mağaza açtığı belirtildi.
EKOS – Şirketin, AYEDAŞ tarafından düzenlenen ihaleye 102,8 milyon TL ile en avantajlı teklifin verilmesi sonrasında sözleşme imzalandığı açıklandı.
EKGYO – Şirket projelerinden İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 10 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.
FRMPL – Şirketin, 750 milyon TL tutarında sipariş aldığı açıklandı.
GOODY – Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası, Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası ve şirket arasındaki TİS görüşmelerine 10 Şubat’ta başlanacağı açıklandı.
GARAN – 2 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
KLKIM – Şirketin, Mardin’de Yapı Kimyasalları Üretimine İlave Kırma Eleme Ve Kurutma Tesisi projesi ile ilgili ÇED Olumlu kararı verildiği medyada yer aldı.
LINK – Şirket tarafından geliştirilecek LİNK E – Dönüşüm V2 isimli yazılım projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığı, proje bütçesinin 20 milyon TL olduğu açıklandı.
MOGAN – Şirketin, Ocak ayındaki RES üretiminin son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktığı açıklandı.
MNDTR – Gebze Fabrikası’ndaki faaliyetlerin sona erdirileceğinin açıklanması sonrasında 104 çalışanın iş sözleşmelerinin sona erdirildiği, tazminat tutarlarının toplam 65,6 milyon TL olduğu açıklandı.
OYAKC – ÇEİS ile Türkiye Çimse – İş Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.
OZKGY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
PNSUT – Şirketin, 2025 yılında 30 milyon dolar ihracat hacmine ulaştığı, süt ürünleri ihracatından %12, Türkiye'den yapılan taze peynir kategorisi ihracatında %24 pay aldığı açıklandı.
TRGYO – Forum Kayseri’nin satın alınma sürecinin tamamlandığı açıklandı.
SEGMN – Şirketin, 20 ortağının mülkiyetlerinde bulunan şirket sermayesinin %74,85'ine karşılık gelen payların devrine ilişkin ön protokol imzalandığı açıklandı.
TEZOL – Salih Yüksel tarafından 140.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
USAK – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
YEOTK – Şirketin, 111,2 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.
YEOTK – 364 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
YKBNK – Yurt dışında 372 gün vadeli 17,9 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi
PAY ALIM-SATIM HABERLERİ
AVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 109.029 adet pay 10,95 – 11,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.586 adet pay 17,18 – 17,31 TL fiyat aralığından geri alındı.
OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 27.000 adet pay 72,15 – 73,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
RODRG – Ayfer Gültekin tarafından 22,50 – 22,80 TL fiyat aralığından 21.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,91’e geriledi.
SASA – Bank of America Corporation tarafından 2,47 – 2,57 TL fiyat aralığından 935.737.764 adet alış ve 504.928.197 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,15’e yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
CANTE – Şirket sermayesi bugün 7 milyar TL’den %42,85 oranında bedelli olarak 3 milyar TL nakden artışla 10 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,7910 TL’ye denk gelmekte.
KENT – Şirket sermayesi 5 Şubat’ta 220 milyon TL’den %50 oranında bedelli olarak 110 milyon TL artışla 330 milyon TL’ye yükseltilecek.
USAK – Şirket sermayesi bugün 1,2 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 1,2 milyar TL nakden artışla 2,4 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,95 TL’ye denk gelmekte.
NE OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat'ta Mısır'ı ziyaret edecek.
En düşük emekli maaşı farkları Çarşamba günü yatacak.
ABD ve İran’lı yetkililerin Cuma günü İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Üçlü müzakereler 4 – 5 Şubat’ta yapılacak.
Enflasyon Raporu Toplantısı 12 Şubat’ta gerçekleşecek.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 23 Şubat'a ertelendi.