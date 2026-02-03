Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

AKHAN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının 2,80 katı talep geldiği açıklandı.

AYDEM – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

ANHYT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 900 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SEDDK tarafından da onaylandı.

ATLAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Mart’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

AKBNK – Bankanın 2026 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

BESTE.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle 5 – 6 Şubat’ta toplanacak.

BANVT – Şirketin, Rekabet Kurulu para cezasının (947,3 milyon TL) erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödeme yapılması ve kararın iptaline ilişkin süreci değerlendirilmesine karar verildiği açıklandı.

BORLS – TRFBORL42610 ISIN kodlu finansman bonosu itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısı 5 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.

BORLS – TRFBORL12613 ISIN kodlu finansman bonosu itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısı 5 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.

BARMA – Salih Yüksel tarafından 242.768 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BIGCH – Şirketin, Ocak ayında Avolta Grup iş birliği ile kahve zinciri markasının 2. Şubesini açtığı belirtildi.

BIOEN – Şirketin bağlı ortaklığı Biyomek Elektrik ile Enerji İşçileri Sendikası arasında Çine Biyokütle Elektrik Üretim Tesisi için yürütülen TİS sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

CONSE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL’den 9 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

CWENE – Şirketin bağlı ortaklığı CW Kurumsal ile Oskay Enerji arasında Kayseri’de faaliyet gösterilmesi üzerine bayilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

CWENE – Şirketin bağlı ortaklığı CW Kurumsal ile AGB Güneş Enerji arasında Kahramanmaraş’ta faaliyet gösterilmesi üzerine bayilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

DMSAS & IHAAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

DMRGD – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 450 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

DOKTA – Şirket ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülen TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

EBEBK – Şirketin, Ocak ayında iki mağaza açtığı belirtildi.

EKOS – Şirketin, AYEDAŞ tarafından düzenlenen ihaleye 102,8 milyon TL ile en avantajlı teklifin verilmesi sonrasında sözleşme imzalandığı açıklandı.

EKGYO – Şirket projelerinden İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 10 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.

FRMPL – Şirketin, 750 milyon TL tutarında sipariş aldığı açıklandı.

GOODY – Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası, Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası ve şirket arasındaki TİS görüşmelerine 10 Şubat’ta başlanacağı açıklandı.

GARAN – 2 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KLKIM – Şirketin, Mardin’de Yapı Kimyasalları Üretimine İlave Kırma Eleme Ve Kurutma Tesisi projesi ile ilgili ÇED Olumlu kararı verildiği medyada yer aldı.

LINK – Şirket tarafından geliştirilecek LİNK E – Dönüşüm V2 isimli yazılım projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığı, proje bütçesinin 20 milyon TL olduğu açıklandı.

MOGAN – Şirketin, Ocak ayındaki RES üretiminin son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktığı açıklandı.

MNDTR – Gebze Fabrikası’ndaki faaliyetlerin sona erdirileceğinin açıklanması sonrasında 104 çalışanın iş sözleşmelerinin sona erdirildiği, tazminat tutarlarının toplam 65,6 milyon TL olduğu açıklandı.

OYAKC – ÇEİS ile Türkiye Çimse – İş Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

OZKGY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

PNSUT – Şirketin, 2025 yılında 30 milyon dolar ihracat hacmine ulaştığı, süt ürünleri ihracatından %12, Türkiye'den yapılan taze peynir kategorisi ihracatında %24 pay aldığı açıklandı.

TRGYO – Forum Kayseri’nin satın alınma sürecinin tamamlandığı açıklandı.

SEGMN – Şirketin, 20 ortağının mülkiyetlerinde bulunan şirket sermayesinin %74,85'ine karşılık gelen payların devrine ilişkin ön protokol imzalandığı açıklandı.

TEZOL – Salih Yüksel tarafından 140.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

USAK – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

YEOTK – Şirketin, 111,2 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

YEOTK – 364 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

YKBNK – Yurt dışında 372 gün vadeli 17,9 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 109.029 adet pay 10,95 – 11,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.586 adet pay 17,18 – 17,31 TL fiyat aralığından geri alındı.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 27.000 adet pay 72,15 – 73,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

RODRG – Ayfer Gültekin tarafından 22,50 – 22,80 TL fiyat aralığından 21.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,91’e geriledi.

SASA – Bank of America Corporation tarafından 2,47 – 2,57 TL fiyat aralığından 935.737.764 adet alış ve 504.928.197 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,15’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

CANTE – Şirket sermayesi bugün 7 milyar TL’den %42,85 oranında bedelli olarak 3 milyar TL nakden artışla 10 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,7910 TL’ye denk gelmekte.

KENT – Şirket sermayesi 5 Şubat’ta 220 milyon TL’den %50 oranında bedelli olarak 110 milyon TL artışla 330 milyon TL’ye yükseltilecek.

USAK – Şirket sermayesi bugün 1,2 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 1,2 milyar TL nakden artışla 2,4 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,95 TL’ye denk gelmekte.

NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat'ta Mısır'ı ziyaret edecek.

En düşük emekli maaşı farkları Çarşamba günü yatacak.

ABD ve İran’lı yetkililerin Cuma günü İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Üçlü müzakereler 4 – 5 Şubat’ta yapılacak.

Enflasyon Raporu Toplantısı 12 Şubat’ta gerçekleşecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 23 Şubat'a ertelendi.