Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanma gündemin merkezinde yer almaya devam ediyor. Orta Doğu’daki gerilim, petrol piyasasındaki hareketlilik ve Türkiye’de sermaye piyasalarına yönelik alınan yeni kararlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL’DA AÇIĞA SATIŞ YASAĞI

Borsa İstanbul AŞ, pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 13 Mart tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Alınan kararın piyasadaki oynaklığı sınırlamaya yönelik olduğu değerlendirilirken, kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranına ilişkin esneklik uygulamasının da aynı tarihe kadar uzatıldığı açıklandı.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM SÜRÜYOR

Bölgedeki gelişmeler de piyasaların radarında yer alıyor. İran’da yeni dini lider olarak Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in göreve geldiği bildirildi.

Bahreyn’de ise İran saldırısının Maameer’deki bir tesisi hedef almasının ardından yangın çıktığı, olayda maddi hasar oluştuğu ancak can kaybı yaşanmadığı açıklandı. Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada ise El Cevf bölgesinin doğusunda bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

PETROL PİYASASINDA KRİTİK GELİŞMELER! SERT YÜKSELDİ

Enerji piyasalarında da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Financial Times’ın haberine göre G7 ülkeleri olağanüstü petrol rezervlerini kullanıma açmayı planlıyor.

Öte yandan Bloomberg’in Suudi Arabistan’ın hızlı teslim ham petrol arzı teklif ettiği yönündeki haberi sonrası petrol fiyatlarının gün içinde elde ettiği kazançların bir kısmını geri verdiği görüldü.

Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiğinin durması ve petrol tesislerine yönelik saldırılar sonrası Brent petrol 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 113 doların üzerine çıktı.

JAPONYA’DAN SAVUNMA AÇIKLAMASI

Japonya Başbakanı Takaichi, ülkesinin savunma bütçesine ilişkin açıklamada bulundu. Takaichi, Japonya’nın savunma harcamalarının GSYH’ye oranını artırması için ABD’den herhangi bir teklif almadıklarını ifade etti.

BU HAFTA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Önümüzdeki günlerde piyasalarda veri akışı yoğun olacak. Euro Bölgesi’nde bugün Sanayi Üretim Endeksi açıklanacak.

Türkiye’de ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı Perşembe günü, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ise Cuma günü yayımlanacak.

Küresel piyasalarda ise FTSE endeks değişiklikleri 20 Mart’ta yürürlüğe girecek. ABD Başkanı Donald Trump’ın 31 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında Çin’e gitmesi beklenirken, Türkiye’de CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın 1 Nisan’da görülmesi planlanıyor.

BORSA İSTANBUL İÇİN NEGATİF AÇILIŞ BEKLENTİSİ

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle piyasalarda temkinli bir görünüm hakim. Analistler, küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle Borsa İstanbul’un güne negatif bir açılış yapmasının beklendiğini ifade ediyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

ARTMS – Davut Batallı tarafından 2.100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ARTMS – Davut Tolga Batallı tarafından 2.100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ANSGR – Ocak – Şubat döneminde prim üretimi %29,4 artışla 20,4 milyar TL’ye yükseldi.

AGESA – Ocak – Şubat döneminde prim üretimi %40 artışla 95,5 milyar TL’ye yükseldi.

AKBNK – Bankanın takipteki alacak portföyünün 1,6 milyar TL’lik kısmını 271 milyon TL’ye VYŞ’lere sattığı açıklandı.

ALTNY – Şirketin, 1,1 milyon euro tutarında iş aldığı açıklandı.

ALGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ANGEN – Şirketin, 10 Şubat’taki yatırım teşvik belgesinde 332,1 milyon TL olarak açıklanan toplam sabit yatırım tutarının 251,5 milyon TL olarak güncellendiği açıklandı.

ARZUM – Şirket tarafından iki şubenin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

BORLS – VBTS kapsamında şirket paylarına 8 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

BAHKM – Şirketin, fabrika yatırımı kapsamında 249,3 milyon TL’lik Yatırım Teşvik Belgesi aldığı açıklandı.

BARMA – Şirketin, Konya Ereğli Kağıt Fabrikası’nın kapasite kullanım oranının %60’a ulaştığı ve 98,5 milyon TL tutarında sipariş alındığı açıklandı.

CVKMD – Yenipazar Polimetalik Maden Projesi yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere şirket bağlı ortaklığı Aldridge Mineral ile VAKBN arasında imzalanan 192 milyon dolarlık kredi kullanımı kapsamında 10 milyon dolarlık dilimin kullanıldığı açıklandı.

EKGYO – Şirket projelerinden Batıyakası kapsamında bazı bloklarına ait Kısmi Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

EKGYO – Şirket TOKİ arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İstanbul Başakşehir Doğu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun Perşembe günü yapılacağı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile BJK Derneği arasında imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında, İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri:17,5 milyar TL olarak imzalandığı açıklandı.

EFOR – İbrahim Akkuş tarafından 217.800.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan Pay Satış Bilgi Formunun onaylanması talebi ile SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

EBEBK – Şubat ayında satılan ürün adetinin %20, 2026 yılında %24 arttığı açıklandı.

ERCB – 175 gün vadeli 54 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

FRMPL – Halka arzdan elde edilen fonun 139,3 milyon TL’sinin yatırımlarda, 198,9 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

GSDHO – Şirketin bağlı ortaklığı GSD Shipping ile Sumisho Marine arasında, Japonya'da inşa edilecek bir adet ultramax tipi kuru yük gemisi alımı konusunda niyet mektubu imzalandığı açıklandı.

GUBRF – Şirket bağlı ortaklığı Gübretaş Maden’in 2 milyar TL temettü dağıtacağı açıklandı.

GWIND – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KRGYO – Sermaye artırımından elde edilen fonun 31,7 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

LXGYO – Şirket payları 10 Mart'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

MACKO – Şirktin müşterilerinden Oley.com ile Kasım 2025’te tarihinde imzalanan 2026 yılına ilişkin Reklam Satış Sözleşmesi kapsamında Oley.com'un talebi ile sözleşmenin askıya alınmasına ilişkin protokol imzalandığı açıklandı.

MCARD – Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz büyüklüğünün 7,4 katı talep geldiği açıklandı.

MGROS – 35 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası imzalandığı açıklandı.

MANAS – Tera Yatırım Teknoloji Holding tarafından 51.288.000 adet payın pay başına 13,83 TL fiyattan TAS’ta TERA’ya satışının gerçekleştiği açıklandı.

MOBTL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

MIATK – Lider Sistem ile şirket bünyesinde birleşmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ORCAY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 374 gün vadeli 23 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PRZMA – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında elde edilecek fonun 29 milyon TL’sinin tedarikçi ödemelerinde, 39 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde, 7 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

SKYMD – Şirketin, Dünya Kredi Derecelendirme ile kredi derecelendirme sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

TMSN – Ereğli Tekstil ile HALKB arasında 2.000.000 adet TMSN B Grubu halka kapalı paylar için rehin sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

THYAO – Şirket ile Hava – İş Sendikası arasında TİS sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

VSNMD – Halka arzdan elde edilen fonun 86,8 milyon TL’sinin Çelemli Fabrikasında, 179,3 milyon TL’sinin kredi kapamasında, 32,6 milyon TL’sinin Narlı Fabrikasında kullanıldığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 381 gün vadeli 20 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

YBTAS – Yozgat Çimento Fabrikasının klinker üretim hattının 27 Mart’a kadar planlı olarak durdurulacağı açıklandı.

ZERGY – VBTS kapsamında şirket paylarına 8 Nisan’a kadar brut takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 8 Nisan’a kadar uzatıldı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ERCB – Tahsisli sermaye artırımı (planlanan toplam satış hasılatı 1,2 milyar TL) kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MRGYO – Şirket sermayesinin 1,1 milyar TL’den %120 oranında bedelli olarak 1,3 milyar TL nakden artışla 2,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 25.409.628 adet pay 9 – 10 Mart’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

TDGYO – Şirket sermayesinin 69 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 138 milyon TL nakden artışla 207 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

BORSA İSTANBUL PAY ALIM SATIM HABERLERİ

FRIGO – AG Girişim Holding tarafından 9,10 TL fiyattan 2.200.000 adet pay Borsa dışından satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,60’a geriledi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 14,75 TL fiyattan geri alındı.

LKMDC – Limak Çimento tarafından 31,50 – 31,96 TL fiyat aralığından 932.553 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %71,40’a yükseldi.

MANAS – Bank of America Corporation tarafından 23,55 – 23,61 TL fiyat aralığından 7.081.491 adet alış ve 5.410.411 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e yükseldi.

MACKO – Matchzone tarafından 30,04 – 31,58 TL fiyat aralığından 47.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,52’ye yükseldi.

SEGYO & AVTUR – AVTUR tarafından 5,72 – 8,96 TL fiyat aralığından 15.095 adet alış ve 5.015.095 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,09’a geriledi.

Kaynak: İnfo Yatırım