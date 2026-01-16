Polygon Labs, stratejik bir yeniden yapılanma süreci kapsamında iş gücünün yaklaşık %30’unu azaltarak büyük bir işten çıkarma gerçekleştirdi. Bu, sektördeki kaynaklara göre her 3 çalışandan 1’inin şirketteki görevine son verilmesi anlamına geliyor.

Şirket tarafından resmi bir rakam açıklanmadı; bunun yerine iç kaynaklar ve çeşitli çalışan paylaşımları bu oranın yaklaşık %30 civarında olduğunu gösteriyor.

Bu işten çıkarmalar, Polygon’un odak noktasını ölçekleme ve DeFi’den uzaklaştırıp stablecoin ödemeleri ve ödeme altyapısı üzerine yeniden konumlandırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirketin yakın zamanda Coinme ve Sequence gibi ödeme odaklı firmaları toplamda yaklaşık 250 milyon dolar civarında bir rakamla satın almasının ardından bu adım atıldı.

Analistler ve çalışanlar, bu hamlenin teknik ekipler ve roller arasındaki çakışmaları azaltma ve ödeme-odaklı yeni stratejiyi destekleme amacıyla yapıldığını belirtiyorlar. Ancak net olarak kaç kişinin işten çıkarıldığı şirket tarafından açıklanmadığı için toplam sayı kesin olarak bilinmiyor.