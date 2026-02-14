Vakıflar Samsun Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca Samsun’da belirlenen noktalarda her gün ücretsiz iftar yemeği verecek. "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla kurulacak sofralarda binlerce vatandaş aynı bereket sofrasında buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde ücretsiz iftar sofraları kuracak. Vakıflar Samsun Bölge Müdürlüğü koordinesinde Samsun, Ordu ve Sinop’ta belirlenen noktalarda binlerce vatandaş aynı sofrada buluşacak. Türkiye genelinde 25 Bölge Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere vatandaşlara her gün ücretsiz iftar yemeği sunulacak.

SAMSUN’DA İFTAR SOFRALARI YERLERİ BELLİ OLDU

Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Samsun, Ordu ve Sinop’ta Ramazan ayı boyunca açık olacak iftar noktaları da belirlendi. Buna göre iftar yemekleri; Samsun’da Set Wedding Düğün Salonu ve Samsun Öğretmenevinde, Ordu’da Ordu Valiliği Yemek Salonu ve Ordu Öğretmenevinde, Sinop’ta ise Sinop İl Özel İdaresi Sosyal Tesisi ile Sinop Öğretmenevinde verilecek.

Ramazan ayı süresince devam edecek organizasyonlarla, bölge genelinde binlerce kişinin iftar sofralarında misafir edilmesi hedefleniyor.