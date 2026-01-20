Dünya genelinde Ray-Ban, Oakley ve Vogue gibi markaların sahibi olan, Türkiye'de ise Atasun Optik zinciriyle perakende pazarının lideri konumunda bulunan EssilorLuxottica hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı.

Dev şirketin, piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanarak rakiplerini dışladığı ve "Fiili münhasırlık" yarattığı iddiasıyla inceleme altına alındığı bildirildi.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA PAZARIN TAMAMI VAR

Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü soruşturmada, EssilorLuxottica'nın yalnızca gözlük çerçevesi alanında değil; optik camlar, kontakt lensler, gözlük makineleri ve sarf malzemeleri gibi sektörün tüm kalemlerinde baskın bir yapı kurup kurmadığı araştırılıyor.

İddialara göre şirket, bayiler ve optik mağazalarıyla yaptığı anlaşmalar aracılığıyla rakip markaların raflarda yer bulmasını zorlaştırıyor ve fiili bir münhasırlık düzeni oluşturuyor.

"FİİLİ MÜNHASIRLIK" İDDİASI NE ANLAMA GELİYOR?

Soruşturma dosyasındaki temel iddialardan biri, EssilorLuxottica'nın iş ortaklarıyla yaptığı sözleşmeler ve ticari uygulamalar yoluyla rakip üreticilerin piyasaya erişimini sınırladığı yönünde.

Bu durumun, optik mağazalarında farklı markaların satışını fiilen engellediği ve rekabet ortamını zayıflattığı ileri sürülüyor.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yürütülen önaraştırma neticesinde oftalmik lenslerin toptan satışı, kontakt lenslerin toptan satışı ile oftalmik makine teçhizat ve sarf malzemelerinin üretimi ve dağıtımı pazarlarında çeşitli uygulamalar yoluyla fiili münhasırlık oluşturarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği şüphesiyle EssilorLuxottica S.A. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi."

TÜKETİCİ AÇISINDAN OLASI SONUÇLAR

Uzmanlara göre bu tür rekabet soruşturmaları yalnızca şirketler arasındaki bir hukuki mücadele olarak görülmemeli. Eğer bir şirket piyasada rakiplerinin faaliyet alanını daraltıyorsa, bunun doğrudan tüketiciye yansıyan sonuçları olabiliyor:

Daha az seçenek: Yerel ve butik markaların raflardan çekilmek zorunda kalması

Daha yüksek fiyatlar: Alternatiflerin azalmasıyla fiyatların yukarı yönlü baskılanması

İnovasyon kaybı: Rekabetin zayıflamasıyla ürün ve hizmet kalitesinin yavaş gelişmesi