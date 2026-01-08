Kripto varlık ekosisteminin devlerinden Ripple Labs, bir süredir piyasalarda dolaşan halka arz söylentilerine en üst düzeyden yanıt verdi. Bloomberg’e özel bir mülakat veren Ripple Başkanı Monica Long, şirketin stratejik yol haritasında bir halka arz planı bulunmadığını net bir dille ifade etti.

40 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEME SONRASI STRATEJİK KARAR

Kasım ayında Citadel Securities ve Fortress Investment Group liderliğinde gerçekleştirilen 500 milyon dolarlık fonlama turu, Ripple’ın piyasa değerini 40 milyar dolara taşımıştı. Bu rekor değerleme, finans çevrelerinde "Ripple halka mı açılıyor?" sorusunu beraberinde getirmişti.

Ancak Long, bu sermaye artırımının bir halka arz hazırlığı değil, şirketin operasyonel gücünü ve bilanço yapısını pekiştirmek için yapıldığını belirtti. Long’a göre, bu devasa değerleme şirketin dış yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini kanıtlarken, aynı zamanda özel bir şirket olarak kalma esnekliğini de artırıyor.

"LİKİDİTE İÇİN HALKA ARZ GEREKSİZ"

Halka arz kararlarının genellikle yatırımcı tabanını genişletmek ve likidite sağlamak amacıyla alındığını hatırlatan Monica Long, Ripple’ın mevcut durumunu şu sözlerle özetledi:

"Halka arz motivasyonlarına bu aşamada ihtiyaç duymuyoruz. Ripple, halka açık bir şirket olmadan da büyümesini finanse edebilecek ve stratejik yatırımlarını sürdürebilecek yeterli kaynağa ve mali güce sahip."

BÜYÜME ODAKLI YENİ DÖNEM

Ripple yönetimi, elde edilen 500 milyon dolarlık yeni kaynakla birlikte vites küçültmek yerine ölçek büyütmeye odaklanacak. Şirketin öncelikli hedefleri arasında şunlar yer alıyor:

Yeni ürün geliştirme süreçlerini hızlandırmak,

Küresel pazarlardaki erişim ağını genişletmek,

Blokzincir temelli finansal çözümlerde liderliği korumak.