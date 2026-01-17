Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), kayıtlı sermaye tavanına ilişkin yeni bir düzenleme için harekete geçti. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'ye çıkarılması ve geçerlilik süresinin 2030 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin, SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylarının alınmasının ardından gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasının planlandığı ifade edildi.

Sabancı holding (SAHOL) haftayı yüzde 0,96'lık primle tamamlyarak 94,90 TL seviyesine ulaştı.