İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın düzenlediği basın toplantısıyla duyurulan listede, zirvenin sahipleri bu yıl da tahtını korurken; savunma ve enerji sektörlerindeki devlerin ilk 10'a doğru gerçekleştirdiği agresif yükseliş dikkat çekti.

ZİRVENİN ÜÇ SİLAHŞÖRÜ: TÜPRAŞ, FORD VE STAR RAFİNERİ

Listenin ilk üç sırasındaki şirketler, geçtiğimiz yıla göre yerlerini koruyarak liderliklerini perçinledi.

• Lider Değişmedi: Üretimden satışlarda 698,8 milyar liralık devasa cirosuyla TÜPRAŞ, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu unvanını elinde tutmaya devam etti.

• Takip Sürüyor: Otomotiv sektörünün gururu Ford Otomotiv, 538,3 milyar liralık satışıyla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

• Podyumun Son Üyesi: Enerji sektörünün küresel oyuncularından Star Rafineri ise 327,9 milyar lirayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

OTOMOTİVDE KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR

İlk üç sıranın ardından gelen basamaklarda ise ciddi bir rekabet göze çarpıyor. Özellikle otomotiv sektöründeki vites artışı listeye doğrudan yansıdı:

• Geçtiğimiz yıl 6. sırada yer alan OYAK-Renault, büyük bir atakla 235,5 milyar liralık üretime ulaşarak 4. sıraya yerleşti.

• Podyumu zorlayan bir diğer otomotiv devi Toyota Otomotiv, 206,3 milyar lirayla 5. sıranın sahibi oldu.

• Türkiye'nin beyaz eşya ve teknoloji öncüsü Arçelik ise 165,7 milyar liralık üretimden satışıyla listenin 6. sırasında yer aldı.

SAVUNMA SANAYİSİ VE ENERJİ DEVLERİ İLK 10'U KUŞATTI

2025 listesinin en çarpıcı gelişmesi şüphesiz milli savunma ve enerji şirketlerinin ilk 10 listesine adeta çıkarma yapması oldu. Geçtiğimiz yıl ilk 10'un dışında kalan kritik markalar, bu yıl devler ligine adını yazdırdı:

• TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii): Geçen yıl 11. sıradayken, 140,9 milyar liralık satışla 7. sıraya sıçradı.

• TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı): Karadeniz gazı ve yerli petrol üretim hamlelerinin etkisiyle 16. basamaktan 138,8 milyar lirayla 8. sıraya yerleşti.

• ASELSAN: Teknoloji ve savunma ihracatındaki başarısıyla 17. sıradan 130,2 milyar lirayla 9. sıraya tırmandı.

• Mercedes-Benz: Otomotiv dünyasının ağır topu, 127 milyar liralık cirosuyla 12. sıradan 10. sıraya yükselerek ilk 10'u tamamlayan son şirket oldu.

İSO 500 (2025) İlk 10 Şirket Listesi

