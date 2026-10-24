İstanbul’da yürütülen Sarıgül soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün’ün gözaltına alındığı bildirildi.

SARIGÜL SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması iddialarını kapsayan soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün’ün de gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

14 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Basına yansıyan bilgilere göre soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 12’si gözaltına alındı. Soruşturma makamlarının, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paranın aklandığı iddialarını incelediği bildirildi.

Soruşturma devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine ve dosyanın kapsamına ilişkin yeni açıklamalar bekleniyor.