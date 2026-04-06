Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadelede denetimlerini artırdı. Hem dijital analiz hem de saha kontrolleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında yüz binlerce kişinin sigortalılığı iptal edilirken, usulsüz işlemler için ağır yaptırımlar devreye alındı.

245 BİN KİŞİNİN SİGORTASI İPTAL EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, gerçekte çalışmadığı halde sigortalı gösterilen 245 bin 740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edildi. Denetimler kapsamında toplam 3 bin 273 sahte iş yeri üzerinden yapılan bildirimler mercek altına alındı.

Uzmanlar, "Çalışmadan sigortalı gösterilirim emekli olurum" düşüncesiyle hareket eden kişilerin ciddi sonuçlarla karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DENETİM

SGK, 2016 yılından bu yana yürüttüğü "Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi" kapsamında gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka destekli sistemler kullanıyor.

Bu sistemle birlikte 2011-2016 yılları arasında tescil edilen 4,6 milyon iş yeri incelenirken, yaklaşık 100 farklı parametre üzerinden sahte olma ihtimali yüksek iş yerleri tespit ediliyor. Dijital takip sayesinde daha önce bin günden uzun süren inceleme süreçleri 360 günün altına indirildi.

MİLYARLARCA LİRALIK KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ

Türkiye Gazetesi'nden eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'ın yazısına göre; Projenin 2025 yılına kadar uzanan 16 aşamasında önemli sonuçlara ulaşıldı.

faz çalışmalarında 128 sahte iş yerinde 18 bin 191 sahte sigortalı belirlenirken, 487,5 milyon TL'lik borç tespit edildi. 16. fazda ise 195 sahte iş yerinde 20 bin 578 sahte sigortalı ortaya çıkarıldı ve 1,27 milyar TL'lik kamu zararı hesaplandı.

MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ ALINIYOR

Sahte sigortalılık tespit edilen kişiler için sadece sigorta iptali uygulanmıyor. Bu kişiler emekli olmuşsa bağlanan maaşları kesiliyor ve bugüne kadar ödenen tüm tutarlar gecikme zammı ve faiziyle geri talep ediliyor.

Ayrıca, ilgili dönemde yapılan sağlık harcamaları da kişiden tahsil edilirken, hem sahte sigortalılar hem de bu işlemleri organize edenler hakkında adli süreç başlatılıyor.

"HATIR SİGORTASI" AĞIR SONUÇLAR DOĞURUYOR

Uzmanlar, halk arasında "Hatır sigortası" olarak bilinen uygulamaların ciddi mağduriyetlere yol açtığını vurguluyor. SGK mevzuatına göre sigortalılık, fiilen çalışma, işverene bağlılık ve ücret karşılığı çalışma şartlarına bağlı olarak geçerli sayılıyor.

Bu şartların sağlanmadığı durumlarda yapılan tüm bildirimler geçersiz kabul edilirken, uzun vadede emeklilik haklarının kaybedilmesi ve yüksek tutarlı geri ödemeler gibi ağır sonuçlar ortaya çıkıyor.