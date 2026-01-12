Şirketten yapılan açıklamaya göre, imzalanan iyi niyet anlaşması kapsamında Siemens ve Senkron Digital, OT siber güvenliği alanında uzmanlıklarını tamamlayıcı şekilde bir araya getirerek birlikte değer üretmeyi hedefliyor.

Yapılan işbirliği, endüstriyel tesislerin, enerji altyapılarının ve kritik operasyonların siber risklere karşı daha dayanıklı hale gelmesini hedefleyen bütüncül güvenlik yaklaşımını esas alıyor.

Bu kapsamda, Güvenlik Operasyon Merkezleri (SOC- Security Operations Center) odağında ortaya çıkan müşteri ihtiyaçlarının birlikte ele alınması, OT siber güvenliği çözümlerinde ileri teknoloji ürün ve servislerin entegre biçimde kullanılması ve siber güvenlik değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan iyileştirme alanlarında ortak çalışma modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜMDE GÜVENLİK STRATEJİK BİR KALDIRAÇ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Senkron Digital Yönetici Direktörü Ali İnal, endüstriyel dönüşümde güvenliğin stratejik bir kaldıraç görevi gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün endüstriyel sistemler, enerji arz güvenliğinden üretim verimliliğine, iklim hedeflerinden küresel rekabetçiliğe uzanan geniş bir etki alanının temelini oluşturuyor. Bu dönüşümün yüksek standartlarda, kesintisiz ve öngörülebilir şekilde ilerlemesinde OT siber güvenliği, endüstriyel ekosistemin vazgeçilmez bir yapı taşı olarak konumlanıyor."

İnal, bu birliktelik sayesinde OT ortamlarında uçtan uca görünürlük sağlayan, riskleri proaktif biçimde yöneten ve operasyonel mükemmeliyeti destekleyen entegre çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Enerji üretiminden dijital altyapılara uzanan bu ekosistemde kurulan güçlü işbirliklerinin, Türkiye'yi bölgesinde endüstriyel siber güvenlik alanında referans bir merkez haline getireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siemens Türkiye Dijital Endüstriler Genel Müdürü Kerim Oal da endüstriyel dünyada dijitalleşmenin hızlanırken, operasyonel teknoloji ortamlarının güvenliğinin artık hiç olmadığı kadar kritik bir öneme sahip olduğunun altınız çizerek, "Siemens Türkiye olarak, OT güvenliğinde geleneksel yaklaşımların ötesine geçiyor. Derinlemesine Savunma prensibiyle çok katmanlı, bütüncül bir koruma modeli benimsiyoruz. Senkron Digital ile imzalayacağımız iyi niyet anlaşması, bu vizyonu sahaya taşıyan stratejik bir adım niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

(AA)