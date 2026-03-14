Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji ve yazılım sektörünün kuruluşlarından ATP, Raporda şirketin finansal performans ile iklim, sürdürülebilirlik ve yönetişim alanındaki çalışmalarını bütüncül bir yapıda birleştirdi.

Bugüne kadar finansal ve operasyonel performansını faaliyet raporuyla, sürdürülebilirlik alanındaki öncelik ve hedeflerini ise ayrı bir sürdürülebilirlik raporuyla paylaşan ATP, bu yıl raporlama yaklaşımında önemli bir adım attı.

Şirket, faaliyetlerini Entegre Faaliyet Raporu yaklaşımıyla tek bir çatı altında birleştirerek, ilk TSRS uyumlu Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı.

ATP, entegre raporlama yaklaşımıyla finansal performansının yanı sıra sürdürülebilirlik stratejisini, risk ve fırsat alanlarını ve paydaşları için yarattığı değeri şeffaf bir şekilde ortaya koymayı hedefliyor.

Şirket, gelecek dönemde de uluslararası raporlama standartlarıyla uyumlu, şeffaf ve bütüncül raporlama yaklaşımını sürdürmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, TSRS ile GRI Standartlarına (Küresel Raporlama İnisiyatifi) uyumlu olarak hazırladıkları Entegre Faaliyet Raporu ile finansal, çevresel ve sosyal alanlardaki performansını şeffaf bir şekilde paydaşlarıyla paylaştıklarını belirtti.

Cinali, raporun sektör açısından da yol gösterici bir örnek oluşturacağına inandıklarını aktararak, "Sürdürülebilirliği iş modelimizin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte ve faaliyetlerimizle geniş bir paydaş ekosistemine değer üretirken, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ilerlemekteyiz. Önümüzdeki dönemde de inovasyon ve AR-GE odaklı çalışmalarımızla sorumlu ve sürdürülebilir büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.