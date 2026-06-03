Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir sigara grubunda fiyatların 5 TL artırıldığını duyurdu.

Yapılan zamla birlikte yeni fiyat listesi 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olmaya başladı.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR OLDU?

5 TL'lik fiyat artışının ardından söz konusu sigara grubunda en ucuz sigaranın fiyatı 105 TL'ye yükselirken, en pahalı sigaranın fiyatı ise 120 TL oldu.

Son zamla birlikte sigara fiyatları yeniden gündeme gelirken, tüketiciler güncel fiyat listesini araştırmaya başladı.

ZAMLI FİYATLAR BUGÜN GEÇERLİ OLDU

Duyurulan yeni fiyat listesi 3 Haziran 2026 itibarıyla uygulanmaya başlandı. Böylece ilgili sigara grubundaki tüm ürünlerde 5 TL'lik fiyat artışı yürürlüğe girmiş oldu.