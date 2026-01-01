Artan girdi maliyetleri sonrası simit fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu cephesinden konuya ilişkin net açıklama geldi.

Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, simitte maliyet baskısının belirgin şekilde arttığını ifade ederek, fiyat güncellemesinin gündemde olduğunu söyledi. Ancak Balcı, bu sürecin henüz tamamlanmadığını ve nihai kararın Ticaret Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonrası netleşeceğini vurguladı.

Zam Var mı?

Yapılan açıklamaya göre simit fiyatlarında bir düzenleme ihtimali bulunuyor. Ancak şu aşamada kesinleşmiş bir zam oranı ya da yeni fiyat açıklanmış değil. Sürecin, ilgili kurumlarla yürütülen değerlendirmelerin ardından şekilleneceği belirtildi.

“Keyfi Artış Yok”

Federasyon Başkanı, simitte yapılacak olası bir fiyat değişikliğinin keyfi olmayacağını, maliyetler doğrultusunda en makul dengenin gözetileceğini ifade etti. Açıklamada, şehirler arasında uygulamaların farklılık gösterebileceğine de dikkat çekildi.

Özetle; simitte fiyat güncellemesi gündemde, ancak ne zaman ve nasıl uygulanacağı henüz netleşmiş değil. Resmi kararın önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.