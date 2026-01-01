2025 yılında yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi altın sağladı. BIST 100 ise yılı sınırlı yükselişle tamamladı.

2025 yılı yatırım performansları açıklandı. Yıl boyunca yaşanan küresel belirsizlikler ve iç piyasa dinamikleri, yatırımcı tercihlerinde belirleyici olurken altın, yılı açık ara en çok kazandıran yatırım aracı olarak kapattı.

Verilere göre 24 ayar gram altın yüzde 101,75, Cumhuriyet altını ise yüzde 100,52 oranında değer kazandı. Böylece altın, yatırımcısına bir yıl içinde parasını ikiye katlayan nadir araçlardan biri oldu.

Döviz tarafında ise Avro yüzde 36,68, İngiliz Sterlini yüzde 29,36 ve ABD doları yüzde 21,07 artış gösterdi. Döviz kurları enflasyon karşısında yatırımcısını kısmen korurken, altının gerisinde kaldı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 2025’i yüzde 14,56 yükselişle tamamladı. Endeks, yıl boyunca dalgalı bir seyir izlerken, getiri açısından döviz ve altının gerisinde kaldı.

Uzmanlar, 2025 sonuçlarının yatırımcılar için altının güvenli liman özelliğini bir kez daha teyit ettiğini, 2026’ya girerken portföy dağılımında çeşitlendirmenin önemini artırdığını belirtiyor.