Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren teknoloji ve internet hizmetleri şirketi Google, reklam verenleri yanıltmakla suçlandığı ve 14 yıldır süren toplu davayı sona erdirmek için 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Anlaşma, 2004-2012 yılları arasında Google’ın reklam platformunu kullananları kapsıyor.

Google, reklam hizmetlerinde indirimleri eksik uyguladığı ve reklamları hedef dışı bölgelerde göstererek reklam verenlerden fazla ücret aldığı iddialarıyla açılan davada, 100 milyon dolar nakit ödeme yaparak uzlaşmayı kabul etti.

Dava, 2011 yılında başlamıştı ve uzlaşma teklifi, geçen perşembe Kaliforniya’nın San Jose kentindeki federal mahkemeye sunuldu. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için mahkeme onayı gerekiyor.

Davada, Google’ın o dönem AdWords olarak bilinen (şimdiki adıyla Google Ads) reklam platformunda kullandığı Akıllı Fiyatlandırma (Smart Pricing) sisteminin manipüle edildiği öne sürüldü. Reklam verenler, bu sistemin bilinçli olarak değiştirildiğini ve kendilerine vaat edilen indirimlerin uygulanmadığını savundu.

GOOGLE UZLAŞMA YOLUNU TERCİH ETTİ

Bir diğer iddia ise, reklam verenlerin reklamlarını belli coğrafi bölgelere yönlendirmiş olmalarına rağmen, bu reklamların hedef dışındaki bölgelerde gösterilip tıklanması ve bu tıklamalardan da ücret alınması.

Reklam verenler, bu uygulamanın hem yanıltıcı olduğunu hem de California’nın haksız rekabet yasalarına aykırı hareket edildiğini belirtti.

Uzlaşma, 1 Ocak 2004 ile 13 Aralık 2012 tarihleri arasında AdWords platformunu kullanan tüm reklam verenleri kapsıyor. Google ise suçlamaları kabul etmiyor ancak davanın daha fazla uzamaması adına uzlaşma yolunu tercih etti.

"ARTIK GERİDE BIRAKILMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Google sözcüsü Jose Castaneda, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu dava, on yılı aşkın süre önce değiştirdiğimiz reklam ürünleriyle ilgiliydi. Artık geride bırakılmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Davacı tarafın avukatları, uzlaşma fonunun yüzde 33’üne kadar olan bölümünü, yani 4,2 milyon dolara kadar olan kısmını, kendi ücret ve dava masrafları için talep edebilecek.

DAVANIN 14 YIL SÜRMESİNİN NEDENİ BELLİ OLDU

Mahkeme belgelerine göre dava sürecinde:

910 bin sayfadan fazla belge incelendi

Google’dan alınan terabaytlarca tıklama verisi analiz edildi

Altı ayrı arabuluculuk oturumu yapıldı

Dört farklı arabulucu bu süreçte görev aldı

(CNBC-E) (REUTERS)