Solana (SOL), son haftalarda 185 – 200 dolar aralığında fiyatlanırken, teknik göstergelerde belirgin bir sıkışma dikkat çekiyor. Uzmanlara göre 200 dolar seviyesi hem psikolojik hem de teknik açıdan kilit eşik konumunda bulunuyor.

Bu seviyenin hacimli şekilde aşılması halinde Solana’da 220 – 240 dolar bandına doğru hızlı bir yükseliş yaşanabileceği ifade ediliyor. Özellikle Solana ekosisteminde artan DeFi hacmi, NFT işlemleri ve meme coin trafiği, ağ kullanımını ciddi şekilde artırmış durumda. Bu durum, fiyatın yukarı yönlü senaryosunu destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Olası geri çekilmelerde ise 178 dolar ilk destek, bu seviyenin altına sarkılması halinde 165 dolar ikinci güçlü destek olarak izleniyor. Analistler, Solana’daki mevcut fiyatlamanın “boğa öncesi hazırlık sürecine” benzediğini ve yönün büyük ölçüde genel piyasa risk iştahına bağlı olacağını belirtiyor.