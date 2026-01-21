İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcu katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen yarış, Anadolu Yakası'nda Kanlıca'da saat 10.04'te başladı ve Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme'de 12.54'te sona erdi. Yarışın ardından dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

RUS YÜZÜCÜ KARAYA ÇIKAMADI

Yarışa katılan sporcular arasında yer alan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un parkuru tamamlamasına rağmen karaya çıkamadığı tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri bilgilendirildi, Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarını başlattı.

BOĞAZ'DA CESET BULUNDU

Günler süren arama çalışmalarına rağmen Rus yüzücüye ulaşılamazken, dün İstanbul Boğazı'nda bir ceset bulundu. Cesedin Svechnikov'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

KİMLİK NETLEŞTİ

Olayla ilgili yeni gelişmede, İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu kesinlik kazandı.