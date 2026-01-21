Medya dünyasını sarsan gelişme, bugün öğle saatlerinde kamuoyuna yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ünlüler ve uyuşturucu" ekseninde derinleştirdiği soruşturmada dosya, Acun Medya’nın en üst düzey isimlerinden biri olan Esat Yontunç’a uzandı.

AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Yontunç hakkında iki ayrı suç başlığı üzerinden işlem yapılıyor. Savcılığın yakalama kararına gerekçe olan iddialar arasında şunlar yer alıyor:

Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırma: TCK’nın 190. maddesi uyarınca uyuşturucu madde kullanımına yer sağlamak veya imkan tanımak.

Fuhuş ve Aracılık Etme: TCK’nın 227. maddesi kapsamında fuhuş suçu ve fuhşa aracılık etmek.

YONTUNÇ ŞU AN DOMİNİK’TE

Yakalama kararının ardından Yontunç'un nerede olduğu sorusu da yanıt buldu. Ünlü yapımcının, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının çekimleri nedeniyle şu an Dominik Cumhuriyeti’nde bulunduğu öğrenildi. Yurt dışında olması sebebiyle henüz infaz edilemeyen yakalama kararının, Yontunç’un Türkiye’ye giriş yaptığı an uygulanacağı belirtiliyor.

ESAT YONTUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmenin ardından Esat Yontunç sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yontunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim"

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Acun Medya'da Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Eğitimini Moda Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte Acun Firarda programını hazırlamış, bu program 2006 yılına kadar yayınlanmıştır.

2004 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak çalışan Esat Yontunç; Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi birçok popüler televizyon programının yapım sürecinde görev almıştır.