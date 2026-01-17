"Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Sosyal Konut" hamlesi kapsamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende heyecan doruktaydı.

Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya genelinde inşa edilecek toplam 9 bin 659 sosyal konutun hak sahiplerini belirlemek üzere butona bastı.

Bakan Kurum, törende yaptığı konuşmada deprem bölgesindeki inşa sürecinden site yönetimlerindeki denetimlere kadar kritik mesajlar verdi.

"SAATTE 23, GÜNDE 550 KONUT ÜRETTİK"

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmaları "Tarihimizin en büyük inşa seferberliği" olarak niteleyen Bakan Kurum, sürecin rekor bir hızla ilerlediğini vurguladı. Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için durmaksızın çalıştıklarını belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Karanlığın en koyu olduğu anlarda bile ümitsizliğe düşmedik. 11 ilde, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı eş zamanlı olarak yeniden inşa etmek, Türkiye dışında hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir. Saatte 23, günde 550 konut üreterek rekor kırdık. Sadece Malatya’mızda 80 bin bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettik. İnanmayanlara rağmen 2 milyon vatandaşımızı yıl bitmeden sıcak yuvalarına kavuşturduk."

HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Bakan Kurum, TOKİ eliyle bugüne kadar Türkiye genelinde 1 milyon 753 bin sosyal konut üretildiğini hatırlattı. Malatya özelinde kurası çekilen 9 bin 659 konutun ilçe dağılımı ise şöyle açıklandı:

• Malatya Merkez: 8.500 konut

• Doğanşehir: 300 konut

• Hekimhan: 300 konut

• Akçadağ: 150 konut

• Yazıhan: 79 konut

• Kale: 75 konut

• Kuluncak: 70 konut

• Darende: 65 konut

• Arguvan: 50 konut

• Doğanyol: 40 konut

• Arapgir: 30 konut

Proje kapsamında sadece konut değil; mahalle kültürünü yaşatacak konaklar, oyun alanları, spor salonları ve aile sağlığı merkezleri gibi sosyal donatı alanlarının da inşa edileceği belirtildi.

SİTE YÖNETİMLERİNE "BAKANLIK DENETİMİ" GELİYOR

Bakan Kurum’un konuşmasında öne çıkan bir diğer önemli başlık ise apartman ve site aidatlarıyla ilgili oldu. Vatandaşların fahiş aidat artışlarından şikayetçi olduğunu dile getiren Kurum, konuya "neşter vuracak" yasal düzenlemenin Meclis gündeminde olduğunu duyurdu.

Yeni düzenlemenin getireceği değişiklikler şunlar olacak:

• Enflasyon Sınırı: Aidat artış oranları, enflasyon oranının üzerinde olamayacak. Keyfi artışların önüne geçilecek.

• Sertifikalı Yönetim: Site yönetim şirketleri Bakanlık tarafından belgelendirilecek ve sınıflandırılacak.

• Düzenli Denetim: Bu şirketler yılda en az bir kez denetlenecek. Ayrıca site sakinlerinin şikayeti üzerine Bakanlık hızlıca denetim süreci başlatabilecek.

"MALATYA GELECEĞE YÜRÜYOR"

Törende konuşan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, sosyal konutların yaklaşık 2 milyon kişiye yuva olacağını belirtirken; Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de deprem sürecindeki desteklerinden ötürü hükümet yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle, binlerce Malatyalı aile yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

(AA)