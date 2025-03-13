Kararın ardından Ulusal Siber Güvenlik Kurumu (AKSK), Arnavutluk Elektronik ve Posta İletişim Kurumu'ndan (AKEP), TikTok’a erişimin engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. AKSK’nın talebi doğrultusunda, platforma erişimin bugünden itibaren kısıtlanması bekleniyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

18 Kasım 2024’te Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Fan Noli İlkokulu’nda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Olayın, öğrenciler arasında sosyal medyada başlayan bir tartışma sonucu gerçekleştiği iddia edildi. Yaşanan trajedi sonrası Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, TikTok’un ülkede bir yıl boyunca yasaklanacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, platformun 1 yıllığına kapatılması kararı resmen onaylandı.

(CNBC-E)

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