15-18 yaş grubundaki kullanıcılar için ise canlı yayın, kişiselleştirilmiş reklam ve mesajlaşma gibi alanlarda çeşitli kısıtlamalar uygulanacak. Mevcut hesapların yaş doğrulama işlemlerini tamamlaması için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınacak.

10 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilen düzenleme, sosyal medya platformlarına çocukların dijital ortamlarda korunması ve yaş doğrulama sistemlerinin uygulanması konusunda yeni yükümlülükler getiriyor.

15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE SOSYAL MEDYA HESABI AÇMA YASAĞI

Yeni düzenlemeyle birlikte 15 yaşını tamamlamamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak. Platformlar, yeni hesap oluşturmak isteyen kullanıcıların yaşını kontrol edecek. Yaş sınırının altında olduğu belirlenen kişilerin hesap açma başvuruları kabul edilmeyecek.

Mevcut sosyal medya hesapları için ise geçiş süreci uygulanacak. Kullanıcıların yaş doğrulama işlemlerini 31 Mart 2027 tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Yapılacak kontroller sonucunda 15 yaşından küçük olduğu tespit edilen kullanıcıların hesapları kapatılacak.

15-18 YAŞ GRUBUNA HANGİ KISITLAMALAR UYGULANACAK?

15 yaşını doldurmuş ancak henüz 18 yaşına ulaşmamış kullanıcılar sosyal medya platformlarını kullanmaya devam edebilecek. Ancak bu yaş grubundaki hesaplara yönelik bazı özellikler sınırlandırılacak.

Yeni kurallara göre 15-18 yaş grubundaki kullanıcıların hesapları otomatik olarak gizli şekilde oluşturulacak. Ayrıca bu kullanıcıların canlı yayın yapmasına izin verilmeyecek ve kişiselleştirilmiş reklam gösterimi yapılmayacak.

Çocukların sosyal medya platformlarında geçirdiği süreyi artırdığı değerlendirilen sonsuz kaydırma özelliği de bu hesaplarda devre dışı bırakılacak.

Mesajlaşma özelliklerine de sınırlama getirilecek. Buna göre çocuklara yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj gönderilebilecek. Diğer kullanıcılar ise çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek.

YAŞ DOĞRULAMA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yeni sistemde kullanıcıların yaş kategorilerinin belirlenmesi için e-Devlet altyapısından yararlanılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın daha önce yaptığı açıklamalara göre kullanıcılar, e-Devlet üzerinden Siber Güvenlik Başkanlığı hizmeti aracılığıyla dijital belirteç oluşturabilecek.

Oluşturulan dijital belirteç sosyal medya platformuna iletilecek. Böylece platformlar, kullanıcının 15 yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve 18 yaş sınırına ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilecek.

Sistem kapsamında kişilerin kimlik bilgileri sosyal medya şirketleriyle paylaşılmayacak. Platformlara yalnızca yaş kategorisini doğrulamaya yarayan bilgiler aktarılacak.

MEVCUT HESAPLAR İÇİN SON TARİH 31 MART 2027

Yaş doğrulama uygulaması yalnızca yeni hesap açılışlarında kullanılmayacak. Sosyal medya şirketleri mevcut hesapların yaş bilgilerini de kendi teknolojik sistemleri üzerinden değerlendirecek.

Bir hesabın 15 yaşından küçük bir kişi tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması halinde hesap geçici olarak askıya alınabilecek. Kullanıcının yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapması gerekecek.

1 Kasım 2026 tarihinde başlayacak uygulama kapsamında mevcut kullanıcılar için 31 Mart 2027'ye kadar geçiş süresi tanınacak. Bu tarihe kadar yaş doğrulama işlemlerinin tamamlanması istenecek. Kontroller sonucunda 15 yaşından küçük olduğu belirlenen kişilerin sosyal medya hesapları kapatılacak.