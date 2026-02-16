Borsa ve SPK koridorlarında dolaşan son bilgilere göre başkanlık makamı için iki isim ön plana çıkıyor.

Adaylardan birinin bir kamu bankası genel müdürü, diğerinin ise Vergi Denetim Kurulu bünyesinde görev yapan bir vergi denetmeni olduğu belirtiliyor.

Kulislerde kamu bankası genel müdürünün isminin atama için "ağır bastığı" konuşulsa da vergi denetmeni cephesinin de oldukça iddialı olduğu vurgulanıyor.

Özellikle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın desteğini alan denetçinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sunulmak üzere hazırlık yaptığı gelen bilgiler arasında.

OPERASYONLAR VE ELEŞTİRİLERİN GÖLGESİNDE DEĞİŞİM

Başkanlık yarışı sürerken, mevcut yönetim de yoğun bir mesai harcıyor.

Son dönemde bazı yatırımcılara kesilen 1 milyar liralık rekor ceza ve manipülasyona karşı yürütülen operasyonlar dikkat çekse de SPK yönetimi hala piyasadaki sert hareketler nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Özellikle bazı serbest fonlardaki hareketlilik, kurum üzerindeki baskıyı artırmış durumda.

GÖNÜL’DEN "LİSANS İPTALİ" MESAJI GELMİŞTİ

Görevi devredip devretmeyeceği henüz netleşmeyen Başkan İbrahim Ömer Gönül, son açıklamalarında usulsüzlüklere karşı sert bir tutum sergilemişti.

Manipülasyon cezalarının artırılması için çalışma yürüttüklerini belirten Gönül, usulsüz işlem yapan fonlar ve kişiler için "Gerekirse lisans iptali ve her türlü tedbiri uygulamaya kararlıyız" diyerek kararlılık mesajı vermişti.

